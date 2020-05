Enfermeras están cansadas de insultos de familiares de pacientes

Desde el Hospital General de Zona 48 del IMSS, en la alcaldía de Azcapotzalco, la enfermera Dani Urbán, manifiesta su cansancio de las largas jornadas, pero sobre todo de los insultos de los familiares de pacientes con Covid-19.

Al igual que sus compañeras, lleva noches sin poder conciliar el sueño, pensando en que se pueden contagiar del virus y no poder estar cerca de sus hijos y familiares.

"Algunas veces entre nosotras mismas nos damos ánimos, hay días que tenemos miedo, los días pasan y no podemos estar cerca de nuestros hijos, familia, te aterra pensar que te puedes contagiar, nosotros también ya estamos cansados", señala.

Sin embargo, la joven enfermera general revira que más allá de las marcas en sus rostros por el cubrebocas y goggles, las manos destrozadas de tanto lavarlas, el estrés de cada guardia, lo que le indigna es escuchar los insultos al personal.

"Estamos cansados de escucharte decir que no servimos para nada, que de ti tragamos y que ahora nos pagan por matar a nuestros pacientes tus familiares, sí cansados de tanta ignorancia, y lo único que pedimos es que nos dejes trabajar, no queremos ser héroes, ni que estés eternamente agradecido, solo queremos tu respeto", explota

Señala que también hay "cansancio de la lucha constante por explicar una y otra vez por qué te tienes que quedar en casa, de que dejemos a nuestras familias, de que tengamos que invertir en nuestro propio equipo, para poder seguir cuidando de ti".

Y advierte: "Aunque no te guste escucharlo, mejor ve a casa y procura no ir al hospital, en las condiciones en las que estamos, es probable que cuando nos necesites, ya no estemos, porque lo que no se ve es que cada día hay menos profesionales de la salud en los hospitales".

De acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de México, el Hospital General de Zona 48 del IMSS está media capacidad en la atención de casos del nuevo coronavirus.

Destaca sindicato del IMSS logros de trabajadores

El Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), destacó las acciones que han logrado en favor de los trabajadores de la salud del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), como son el acuerdo para la protección de trabajadores, a su integridad, dotación de insumos y protección personal, compra de materiales, bono Covid-19, transporte y hospedaje gratuitos y notas de mérito.

"Los trabajadores del Seguro Social jugamos un papel decisivo para superar la pandemia del coronavirus. Para hacerlo, necesitamos garantías que nos permitan centrarnos en salvar vidas y curar enfermos", afirmó Arturo Olivares Cerda, secretario General del SNTSS.

Afirmó que para lograr estos beneficios, la organización sindical tuvo que implementar ocho acciones desde que inició la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19. La primera, fue un acuerdo con el IMSS para la protección, principalmente de personas de mayor edad, mujeres embarazadas o en edad de lactancia y personal con enfermedades crónico-degenerativas o enfermedades respiratorias, para que fueran enviadas a sus casas para su resguardo.

Para lograr el segundo acuerdo que tiene que ver con la protección del personal de la salud. La dirigencia sindical indicó que se dirigió al Gobierno Federal para pedir acciones oportunas y eficientes que protejan la integridad física y mental de los profesionales de la salud, así como sus derechos laborales y humanos.

"Se pidió frenar actos discriminatorios contra los trabajadores del Seguro Social, quienes deben ser considerados prioritarios en esta lucha contra la pandemia", señaló el sindicato en un comunicado.

Para lograr que se dotara de insumos y equipo de protección personal médico, se estableció comunicación con el maestro Zoé Robledo Aburto, director general del IMSS para exigir proporcione instalaciones, insumos, equipo seguro y todos los elementos necesarios de protección que permitan garantizar la integridad de todos los involucrados en cuidar la salud del país, para lo cual, dijo el sindicato, existen mesas de trabajo bilateral en cada una de las unidades médicas para analizar y responder a las necesidades de los trabajadores.

Por su cuenta, la organización sindical indicó que ha comprado y entregado a los trabajadores del IMSS un millón 53 mil 381 insumos entre los que destacan más de 600 mil cubrebocas, más de 140 mil pares de guantes, 45, 336 mascarillas N95, además 137 mil 488 caretas, más de 10 mil Googles, también alcohol en gel, burbujas transportadoras de pacientes, aerosoles box y overoles.

Otro de los logros fue un bono sindical extraordinario del 20% para el personal que atienda a pacientes con Covid-19; se logró también transporte gratuito para trabajadores de la Ciudad de México y Zona Conurbada, mismos que a la fecha ayudan a 600 médicos y personal a llegar a sus lugares de trabajo.

El séptimo acuerdo que logró el SNTSS, fue conseguir habitaciones gratuitas en el hotel del sindicato en la Ciudad de México y el octavo, son las notas de mérito para otorgar estímulos económicos como reconocimiento por sus labores.