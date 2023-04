Enfermeras y médicos de Toluca se manifiestan; exigen basificación

A-AA+

TOLUCA, Méx., abril 24 (EL UNIVERSAL).- "No a los despidos injustificados en el Instituto de Salud del Estado de México (ISEM)" y basificación para más de 200 enfermeras y médicos, exigen trabajadores de la salud que han laborado sin prestaciones laborales durante la pandemia por Covid-19 y que ahora están en riesgo de perder su empleo.

En una protesta simbólica en la Plaza de Los Mártires de Toluca médicos y enfermeras desplegaron mantas en las que denunciaron que las plazas son entregadas no por mérito sino por corrupción y compadrazgos.

"Queremos que liberen más bases, pero no por dedazo, a amigos del sindicato y de las esposas de los del sindicato, porque esto se ha convertido en una monarquía, donde los trabajadores de la salud tiene que rendirle pleitesía a los del sindicato, con todo y reverencias, cuando ellos no son dueños del ISEM", aseveró Talía Ramírez Vértiz de la organización "Contratos Unidos".

Los trabajadores de la salud por contrato "estuvimos trabajando en plena pandemia, por ejemplo vacunando contra enfermedades como sarampión, sin contar con seguridad social, insumos, ni equipo de protección" y ahora nos quieren despedir, es decir amenazan que en junio ya no tendrán contratos, aseveró Talía.

"Nos martirizan psicológicamente que nos quedaremos sin trabajo en junio", lamentó la enfermera quien señaló que trabajar sin una base o plaza laboral implica no tener uniformes, ni seguridad social, sin vales, ni insumos, sin derecho a vivienda, sin Afore y sin derecho a pensión y así muchos compañeros han trabajado de 3 hasta 20 años sin basificación.

Incluso "cuando enfermamos de Covid, no tenemos derecho a atención medica" aun cuando son enfermeras, médicos, nutriólogos y radiólogos que trabajan por contrato en el ISEM, apuntó Talía Ramírez Vértiz.