Enfermero canta a pacientes con Covid-19 en Ciudad Obregón

Paúl Lizárraga, enfermero de 32 años de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) del IMSS en Ciudad Obregón, Sonora, se volvió viral en redes sociales, luego de difundirse un video a través de Facebook, donde se le observa cantándole a una paciente con Covid-19.

"A mí siempre me ha gustado cantar, entonces yo siempre que entraba al área de Covid-19 notaba a los pacientes deprimidos y el ambiente decaído".

"Comencé a cantar canciones de banda y de repente los pacientes me pedían que les cantara una, y notaba que sus estados de ánimo mejoraban y en su estado de salud, los monitores marcaban una mejoría. A partir de eso, los pacientes me reconocieron", comentó Paúl en una entrevista telefónica con EL UNIVERSAL.

El joven enfermero, originario de Culiacán, explicó que es muy triste la situación, pues los pacientes permanecen aislados. "Es un área muy triste porque los pacientes están aislados y no pueden ver a ninguna visita".

"Nosotros contamos con un traje especial para no contaminarnos", añadió el enfermero.

Mediante un video se muestra a Paúl interpretando ´Acá entre nos´, tema del cantante Vicente Fernández, mientras la paciente lo graba desde su celular, se escucha entusiasmada.

Paúl manifestó que no se dio cuenta que lo grabaron, pues fue cuando comenzó a recibir mensajes en Facebook que notó el impacto del noble gesto. "Un día me desperté, chequé mi celular y se empezó a trabar de tantos mensajes que recibía, fue ahí que me enteré que se había hecho viral".

"En redes sociales me han agradecido mucho la labor que estoy haciendo", agregó.

El enfermero sinaloense afirmó que son varios temas musicales los que ha cantado, sin embargo, no deja de atender a los pacientes. "Son varias las canciones que me han pedido como: ´Acá entre nos´, ´Mi gusto es´, ´Árboles de la barranca´ y ´El coyote´.

"Pese a eso, no dejo de hacer mi trabajo", añadió.

Finalmente, Paúl manifestó que desea continuar cantando a los pacientes, pues sabe lo difícil que es para ellos permanecer aislados. "seguiré cantando con gusto, siempre que me lo pidan".

"Tengo dos años trabajando y nunca pensé vivir esto. Dios sabe que esto lo hago de corazón y por mis pacientes", concluyó.

Paúl Lizárraga, enfermero en Ciudad Obregón, #Sonora, se volvió viral luego de difundirse un video donde se observa a él cantándole a una paciente de Covid-19 pic.twitter.com/VZ9wGdeJnL — El Universal Estados (@Univ_Estados) June 16, 2020