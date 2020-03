Enfermo con Covid-19 llegó a México de Estados Unidos el viernes; el martes ya tenía síntomas

"Francisco", de 31 años, cuenta a EL UNIVERSAL que el coronavirus es como una gripe, pero muy fuerte; llama a no tenerle miedo, pero tampoco a bajar la guardia

¿Cuánto tiempo estuviste en Estados Unidos y cuál fue la razón de tu viaje?

- Yo ahorita estoy viviendo allá por mi trabajo y estuve desde enero hasta marzo, hasta el viernes pasado.

¿Desde hace cuánto vives en Estados Unidos?

- Desde hace seis meses, en octubre del año pasado.

¿Qué protocolos de sanidad pasaste en los aeropuertos?

- Solo hice una escala que fue la de Washington porque viajé de Boston a Washington a la Ciudad de México. Realmente no había muchos protocolos en las aerolíneas, al menos en la que viajé, no.

¿Hubo toma de temperatura o preguntas médicas?

- No

¿En la Ciudad de México notas algún tipo de protocolo de seguridad?

- No, ninguno. Tampoco hubo preguntas sobre la salud de los pasajeros.

¿En los aeropuertos qué notaste? ¿Cómo estaban las personas?

- A algunas personas las veía con cubrebocas, a la mayoría no, pero sí es una realidad que los aeropuertos estaban vacíos, los aviones no tenían tanta afluencia de gente. Fuera de eso normal.

¿En porcentaje qué tan lleno iba el avión?

- Las veces que he viajado el avión viene lleno y en esta ocasión yo creo que estaba al 70-75% de su capacidad. Viajé en un vuelo de United Airlines.

¿Hubo algún protocolo? ¿Aeromozas o aeromozos dijeron algo sobre el Covid-19?

- No, que yo recuerde.

"Francisco" contó que se enteró del coronavirus casi cuando el brote colapsó las provincias de China, en enero pasado.

"No le di mucha importancia, no lo estábamos viviendo. Le empezamos a dar importancia hasta que se declararon algunos estados de emergencia en Estados Unidos, Massachusetts fue uno de los principales que es donde estoy viviendo", dijo.

Cuando llega el Covid-19 a Estados Unidos, ¿qué sentimientos te generó? ¿Aplicaste algún protocolo de seguridad?

- Como medida nos mandaron a homeoffice a todos y se empezaba a ver el pánico en la gente, compras de pánico. Empezaron a cerrar los lugares poco a poco, los gimnasios, bares, restaurantes, no se veía gente en la calle, en los restaurantes también.

Dijo que llegó a México desde el pasado viernes 13 de marzo.

"El viernes 13 llegué, me fui a casa de mis abuelos porque yo renté un Airbnb, pero estaba disponible hasta el sábado entonces esa noche dormí en casa de mis abuelos, salí a una fiesta con unos amigos.

"No tenía ningún síntoma, el sábado fui al acuario con mi familia, tampoco presenté ningún síntoma y hasta el domingo me empezó a dar un poco de dolor de garganta, pero se lo atribuí a la contaminación, el lunes igual seguí con malestar en la garganta y un poco de cuerpo cortado, pero sin nada de fiebre ni tos tampoco.

"El martes ya empecé a tener tos y un poco de dificultad respiratoria y me dio un poco de fiebre en la noche, entonces decidí ir al hospital temprano. Cuando llegué al hospital no tenía fiebre, entonces no me realizaron la prueba y en la tarde que ya presentaba fiebre volví a ir a un hospital para que me revisaran y fue cuando me aislaron y me dijeron que me iban a hacer la prueba de Covid-19", señaló.

¿A qué hospital fuiste el día martes?

- Primero fui al ABC de Observatorio en la mañana, ahí me dijeron que posiblemente no tuviera nada y que no tenía todos los síntomas. Yo me salí del hospital, dijeron que si de todas formas yo quería ellos me hacían la prueba, pero la verdad es que no pensé que tuviera Covid-19, entonces yo decidí retirarme del hospital.

Solamente fui con la intención de que me aplicaran la prueba, pero al final decidí ya no hacerla.

¿Cuánto te cobraban por la prueba?

- Me dijeron que entre 7 mil y 9 mil pesos.

¿Qué pasa después que regresa la fiebre?

- Pensaba ir a Médica Sur, pero empecé a leer el protocolo de los hospitales privados para la prueba y leí que a fin de cuentas ellos aplicaban como un filtro y quien realmente aplicaba la prueba era, no recuerdo el nombre de la organización, pero es algo así como la organización epidemiológica del gobierno de la Ciudad de México quien realmente aplicaba la prueba. Entonces ya no vi caso de ir a un hospital privado y me fui al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, ahí me hicieron algunas preguntas.

Decidieron que me iban a aislar, pero no tenían cupo, entonces me mandaron al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador Zubirán".

¿Cuándo llegaste al INER cuántas personas había?

- Había alrededor de 25 personas con sus familiares. Estuvo un poco raro porque primero me mandaron a pagar a caja y me dijeron que me iban a aislar, después se dieron cuenta que en efecto no había cupo y fue cuando me dijeron que iría a nutrición.

¿Cuándo llegaste a nutrición cómo fue el protocolo de ingreso, diagnóstico y revisión?

De revisión fue con mención de que venía por posible Covid-19, enseguida me aislaron, me pidieron que me lavara las manos y me pusieron un cubrebocas especial y me pusieron en un consultorio aparte, me hicieron unas entrevistas de cuando había llegado, dónde había estado, cuáles eran mis síntomas y desde cuando los tenía,

Me hicieron una tomografía (tose) entonces en la tomografía se dieron cuenta que tenía una neumonía muy leve y decidieron hospitalizarme, me dijeron que no sabían todavía si tenía Covid-19 que iban a aplicar la prueba, pero que por la neumonía tenía que quedarme en observación. En todo momento me explicaron de qué trataba la enfermedad, cuáles eran los pasos a seguir en caso de que la tuviera y todo eso.

¿Había más pacientes en aislamiento? Solamente yo

- Contó que los medicamentos que le suministraron para el problema respiratorio fue la hidroxicloroquina, acitromizina y otro intravenoso.

¿Qué pensaste cuando te dijeron que eras candidato para la prueba del Covid-19?

- Pues yo ya lo sospechaba, de hecho por eso decidí acercarme a un hospital entonces yo iba muy tranquilo y me explicaron que en caso de ser sospechoso me iban a aislar y me iban a hacer las pruebas para el Covid-19.

¿En qué consistió la prueba del Covid-19?

- Meter dos hisopos uno en la garganta y uno en la nariz.

¿Cuánto tiempo tardaron en darte el diagnóstico?

- Alrededor de 8 horas y pues realmente lo que hicieron fue explicarme que salí positivo a la prueba, que voy a estar aislado, que me iban a asesorar si me iban a dar de alta o no de acuerdo a cómo iba evolucionando la enfermedad, me explicaron que me encontraba bien, que la neumonía no había avanzado que estuviera tranquilo, que se iban a poner en contacto con mis familiares para darles indicaciones.

¿Sabías con antelación cómo actuar en caso de ser paciente de coronavirus?

- Sí, la verdad es que me había informado y aparte de todas las indicaciones que habían dado en Estados Unidos, ya sabía esta parte de que tenía que estar aislado y todo eso.

¿Notaste en México medidas de protección en el hospital?

- Sí.

¿Con cuántas personas conviviste aproximadamente ya estando en México?

- Con alrededor de ocho personas

¿Sabes si estas personas están en revisión?

- Ahorita ya están aislados, entre esas personas, son mi familia. Ellos ya se aislaron y está atentos (Se aislaron en su casa).

¿Cómo crees que te contagiaste? ¿Crees que te contagiaste en EU o en México?

- No, posiblemente en Estados Unidos porque tengo entendido que el virus tarda 14 días en incubar entonces yo ya traía el virus desde allá

¿Cómo recibió tu familia la noticia de que fuiste positivo para coronavirus?

- Se asustaron, les dio un poco de nostalgia, pero me han estado apoyando en todo momento. Ellos no pueden entrar a la habitación, solo el personal médico.

¿Qué piensas sobre las medidas que ha impuesto el gobierno federal por el Covid-19?

- Creo que las medidas han sido insuficientes, creo que les falta trabajar todavía en eso, desde mi perspectiva deberían de decretar el estado de emergencia para evitar que la gente esté saliendo.

¿Qué les dirías a las personas sobre el Covid-19?

- Que no es un juego, que realmente existe y que deberían de tomar medidas de precaución para que no se propague, no es una enfermedad mortal, pero sí es una enfermedad muy contagiosa y una gran parte de la población que lamentablemente no tiene los recursos suficientes para poder atenderse entonces habría que pensar en ellos y evitar que esta enfermedad que es muy contagiosa se siga propagando porque la verdad es que yo no creo que el sistema de salud mexicano vaya a poder atender a tanta gente en el caso de que esto explote y haya muchos enfermos.

¿Qué te dicen los médicos sobre tu condición?

- Me han dicho que ahorita estoy estable y que posiblemente mañana me vaya de alta si todo sigue bien y que nada más voy a tener que estar aislado en mi domicilio.

¿Cómo es la habitación en la que estás aislado?

- Creo que estoy en un piso en donde nada más estoy yo, la habitación es una completa, amplia con baño, traigo cubrebocas, todas las personas que entran a la habitación usan guantes, bata, goggles y también cubrebocas, se los quitan al salir y los tiran a la basura.

¿Cómo te sientes?

- Ahora bien, me siento bien, estoy estable. También me gustaría decirle a la gente que pierda el miedo, que no es más que una gripe bastante fuerte que si no se cuida y no se controla, lo principal que hace es atacar los pulmones entonces hay que cuidarse bien, pero no es tampoco para asustarse y perder la cabeza.

¿Cuáles son tus síntomas?

- Empecé con picazón en la garganta, empecé con dolor de cabeza, cuerpo cortado, tos un poco seca y el principal síntoma que tuve fue que sentía mucha mucosidad en los pulmones, una mucosidad muy pegajosa.

¿Algo más que agregar?

- No se asusten, no entren en pánico, tomen las medidas para evitar que se propague la enfermedad, para las autoridades que actúen de manera efectiva y que realmente pongan protocolos para que la gente no esté saliendo de sus hogares.