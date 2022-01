Enfermo de Covid exige su alta y muere afuera del hospital

En el Hospital General "Salvador Chavarría" de la ciudad de Piedras Negras un hombre con Covid se negó a seguir internado, se salió del nosocomio y murió.

De nada sirvieron los argumentos de los médicos por convencerlo para que continuara hospitalizado.

El paciente exigió su alta voluntaria este domingo, pero cuando acaba de subir al carro que lo llevaría de regreso a su casa falleció.

La Dirección del Hospital de la Secretaría de Salud, informó que el jueves 20 de enero recibieron a un enfermo, de 56 años de edad, con comorbilidades y positivo a Covid–19.

El hombre fue ingresado el sábado 22 de enero, pero poco después les dijo que quería dejar el hospital.

Por el riesgo que representaba, especialistas le explicaron a él y a su esposa que requería de mantenerse hospitalizado, en observación y aislado.

Le dijeron que estaba delicado porque su nivel de oxigenación oscilaba entre el 75 y 85 por ciento con mascarilla reservorio, y su estado de salud era "de pronóstico reservado".

Empero no lograron persuadirlo y el domingo por la tarde el paciente exigió que lo dejaran irse y firmó su alta voluntaria.

Después abandonó al Hospital, pese a ser advertido del alto riesgo de complicaciones si decidía dejar su tratamiento.

"La Dirección del Hospital General de Piedras Negras reitera que todos los pacientes que reciben algún servicio médico y se hospitalizan tienen el derecho de firmar su alta voluntaria, dado que no se le puede retener en contra de su deseo", precisó la institución en un comunicado de prensa.

De este caso en particular, aseguró que en dos ocasiones se le detalló a él y a su familia sobre el fuerte riesgo de salud que corría si insistía en salirse de este centro hospitalario, pero no hizo caso.

La dirección de la institución no mencionó si el paciente estaba contagiado por la variante ómicron.