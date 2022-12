Enfrentamiento en Guachochi deja 4 muertos

A-AA+

Un enfrentamiento en el municipio de Guachochi, Chihuahua, dejó como saldo cuatro personas sin vida, donde tres de ellas estaban calcinadas.

El ataque se registró entre civiles armados en carretera que conduce de Guachochi a Rocheachi, en la sierra de Chihuahua.

Al lugar acudieron elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y la Unidad de Servicios Periciales de la Fiscalía de Distrito Zona Sur, con apoyo del Ejército Mexicano.

De acuerdo con el reporte de la AEI, el hecho se registró la tarde de ayer, por lo que se desplegó un operativo en toda la zona.

En el lugar conocido como La Virgen, se localizaron los cuerpos sin vida de tres masculinos, los cuales al momento permanecen sin identificar.

Asimismo, en el camino de Guachochi hacia la Sinforosa, en el lugar conocido como Laguna de Ochocachi, se localizó otro masculino sin vida que no ha sido identificado.

En cuanto a los aseguramientos, se informó que en la zona se encontró un rifle calibre .223, AR-15, marca Extreme Tomas Gefferson, un fusil calibre .223 completamente quemado, 35 casquillos percutidos calibre .223 y 15 cartuchos útiles calibre .223.

Además, se logró el aseguramiento los siguientes vehículos:

- Camionera marca GMC, línea Yukon, color arena.

- Camioneta tipo pick up, marca Chevrolet, línea Silverado, color gris-

- Camioneta marca Nissan, línea Armada, color blanco.

- Camioneta marca GMC, línea Yukon, color guinda.

- Vehículo marca GMC de cuatro puertas, el cual se encontraba calcinado.

- Camioneta tipo pick up, marca Chevrolet, línea Silverado, color blanco, la cual contaba con reporte de robo en ciudad Chihuahua.

- Camioneta marca Subaru, línea Forester, de color blanco, con reporte de robo interpuesto en la ciudad Chihuahua.

Los vehículos y las armas aseguradas fueron puestos a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes, mientras que los cuerpos fueron trasladados a un anfiteatro de la localidad para realizar la necropsia de ley y aplicación de los protocolos de identificación.

Cesar Jáuregui Moreno, secretario general de Gobierno en Chihuahua, confirmó esta mañana que cuatro de los cuerpos estaban calcinados, sin embargo, aseguró que la situación de seguridad en Guachochi está controlada.