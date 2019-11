Enfrentamiento en límites de Zacatecas-Jalisco deja un muerto

Un enfrentamiento entre grupos del crimen organizado registrado entre los municipios de Juchipila, Apozol y Nochistlán que generó el despliegue de elementos de la Guardia Nacional a esa región colindante con el estado de Jalisco, dichas acciones dejaron un saldo de un muerto, siete civiles detenidos, de los cuales cuatro estaban lesionados por impactos de armas de fuego, así como el aseguramiento de vehículos y armamento.

Cabe mencionar que en esa zona se ha reconocido que existe la pugna entre el Cártel del Golfo y el Cártel de Jalisco Nueva Generación.

De acuerdo a la información de las instituciones de seguridad, los hechos ocurrieron cerca de las 14:00 horas, luego de que se recibieron reportes ciudadanos que alertaban sobre un enfrentamiento entre civiles armados, incluso, horas más tardes comenzaron a circular videos en redes sociales, donde se escuchaban los tableteos de las armas utilizadas en las reyertas.

La Vocería de Seguridad Pública del gobierno estatal confirmó que tras estos reportes se desplegaron elementos de la Guardia Nacional y en el municipio zacatecano de Juchipila lograron ubicar una camioneta pick up, en la que se trasladaban siete civiles, todos masculinos, de los cuales, cuatro se encontraban lesionados por proyectil de arma de fuego.

Por parte de la autoridad federal se informó que los lesionados han sido estabilizados, por lo que serán trasladados para proceder con la correspondiente puesta a disposición.

Se precisó que en esta detención se logró asegurar, una camioneta pick up, cinco armas de fuego largas, tres armas cortas, municiones y cargadores, mismos que están en proceso de ser contabilizados y embalados.

La Vocería de Seguridad también informó que al realizarse recorridos en la entrada del poblado Tlachichila del municipio de Nochistlán, se aseguraron dos vehículos pick up, uno de ellos con reporte de robo, así como tres armas largas, 42 cargadores para un arma AK-47, dos granadas de humo, un casco percutido para granada, diverso equipo táctico y cartuchos que aún están siendo contabilizados.

De igual forma, en la zona norte del municipio de Apozol, se localizó un vehículo, así como el cuerpo de un civil masculino que presenta impactos de proyectil armas de fuego, del que aún se desconocen sus generales.

Las autoridades han mencionado que la movilización por parte de las corporaciones de seguridad continúa en la zona.