Enfrentamiento entre policías y hombres armados deja 6 muertos

La ciudad de León, Guanajuato, retiró su candidatura para realizar los Juegos Centroamericanos y del Caribe del 2026, luego de que acusaron falta de apoyo de la Presidencia de la República y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), que encabezan Andrés Manuel López Obrador y Ana Gabriela Guevara, respectivamente.

En un video publicado en redes sociales, el director de la Comisión del Deporte de Guanajuato (Code Guanajuato), Isaac Piña, sostuvo que mandaron cartas y correos electrónicos pidiendo el apoyo de Presidencia y de la Conade, pero no recibieron respuesta.

"El día 28 de febrero de este año entregamos la carta solicitud del aval, por medio del mail del gobernador (Diego Sinhué) y el día 2 de marzo lo hicimos de manera física. ¿El resultado? No obtuvimos respuesta ni de la Conade ni de la oficina de la Presidencia de la República", sostuvo Piña.

Por lo anterior, sostuvo el titular del Code Guanajuato, decidieron retirar la candidatura para realizar el certamen 2026, con el competirían para ganar la sede con Santo Domingo (República Dominicana).

Piña y parte de su comitiva viajaron a Ciudad de Panamá, donde se realizó un congreso, para reafirmar la candidatura para organizar la justa multidisciplinaria. También dijo que la ciudad hizo un depósito de adelanto, como parte del proceso burocrático para realizar los Juegos.?"En todo momento tuvimos un apoyo entusiasta del gobernador Diego Sinhué Rodríguez. Un evento de esta magnitud necesitaba del apoyo de la Federación, que en este caso no existió", agregó el titular del Code Guanajuato.

También descartó que retirar la candidatura sea un movimiento político, debido a que el evento se realizaría hasta 2026, cuando la administración de López Obrador y Guevara hayan concluido.