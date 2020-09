"Enfrentamos crisis generada por Covid con fórmula heterodoxa, única", presume AMLO en su informe

El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que para enfrentar la crisis económica generada por el coronavirus su gobierno usó una fórmula heterodoxa, única y distinta, aunque ha recibido reproches por no realizar un rescate elitista.

"Hemos enfrentado la crisis económica provocada por la pandemia con una fórmula heterodoxa, única y distinta, todos los apoyos y créditos se entregan de manera directa para reactivar la economía de abajo hacia, arriba, no se da prioridad a empresas y bancos, por el bien todos primero se rescata al pueblo".

En un mensaje con motivo de su Segundo Informe de Gobierno, el titular del Ejecutivo reconoció que le han "reprochado" que no emprendiera en un "rescate elitista" para atenuar los efectos de la pandemia.

"Pero es un timbre de orgullo decir que 7 de cada 10 familias les llega un beneficio o algo del Presupuesto, que es dinero de todos, para tranquilidad y felicidad de todos, el 100% de las comunidades indígenas se benefician con al menos uno de los programas sociales".

En Palacio Nacional, destacó que no son dádivas, es justicia; además que se saldrá de la pandemia sin endeudar al país y sin "rescates inmorales" a quienes no lo necesitan.