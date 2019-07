Enlistan las motocicletas más robadas en el país

Al cierre de junio de 2019, se registró el robo de siete mil 666 motocicletas aseguradas en el país en los últimos 12 meses, lo que implicó una baja de 16 por ciento respecto al mismo periodo del año previo, aunque esto no significa una caída en el delito, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

"Tenemos una baja interesante del 16 por ciento, no obstante esto se ve explicado porque hay un incremento en la venta de motocicletas, pero que no sigue ese comportamiento el aseguramiento. Entonces no necesariamente esta disminución significa que se están robando menos motocicletas", dijo el director de Autos y Daños de la AMIS, Carlos Jiménez.

En tanto, el director general de la AMIS, Recaredo Arias, aseguró que no se puede hablar de un cambio de tendencia, debido a que durante el año pasado se registró una cifra histórica; en el caso de las motocicletas se llegó a nueve mil 095 unidades sustraídas.

El número de motocicletas aseguradas robadas representó el 8.4 por ciento del total de vehículos hurtados en el periodo de julio de 2018 a junio de 2019, que ascendieron a 91 mil 559 unidades.

Las motocicletas más robadas en el periodo de referencia fueron las de marca Italika y Honda, de 111 a 250 centímetros cúbicos (cc), con un total de dos mil 758 unidades y mil 404 casos, respectivamente.

En el caso de las motocicletas Italika hubo una caída de 26 por ciento en los últimos 12 meses, mientras que Honda hubo una disminución de 8.7 por ciento a tasa anual.

En tercer lugar se coloca la marca Yamaha de 111 a 250 cc con mil 071 unidades robadas, cifra menor a las mil 184 que se acumularon en el mismo periodo del año previo; en cuarto lugar están las motocicletas BAJAJ de 111 a 250 cc con un total de 613 motocicletas robadas, que compara con las 737 robadas en el mismo periodo de 2018.

En quinto lugar se coloca otra motocicleta Yamaha, pero de 50 a 110 cc, de la cual se sustrajeron 326 unidades, aunque en este caso hubo un incremento respecto al periodo previo, cuando se reportaron 296 robos; en sexto lugar, está Suzuki de 111 a 250 cc con 154, cifra mayor en 39 unidades respecto al cierre de junio de 2018.

En lugar siete, se colocan las motocicletas KTM de 111 a 250 cc, con 128 unidades robadas contra 110 del año previo; le sigue BMW de 251 a 650 cc, con 116 también por arriba de las 93 del año pasado.

En noveno lugar está de nuevo Yamaha, con las motos de 251 a 650 cc, de las que se sustrajeron 86 aunque fueron menos que las 147 del año previo y KTM de 251 a 650 cc con 80 unidades robadas, sólo seis más que el año anterior.