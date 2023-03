Enorme manatí sorprende a bañistas en Campeche

A-AA+

CAMPECHE, Cam., marzo 18 (EL UNIVERSAL).- Un enorme manatí apareció ante turistas y gente de esta localidad que se encontraba a la orilla de la zona conocida como Playa Bonita.

Se sabe que este mamífero habita las costas campechanas y en esta ocasión causó expectación de los visitantes al balneario.

Un salvavidas que labora en el lugar, acompañó a esta especie para proteger su integridad y la de las personas y dio aviso a las autoridades correspondientes.

Luego de que se corroborara que el manatí que no estaba lesionado el ejemplar regresó a su hábitat natural.

La mayoría de las personas que se encontraban en el balneario quiso acercarse hasta el animal pero se recomendó no hacerlo debido a su gran tamaño.

Aunque se sabe que en las costas de Campeche habitan manatíes, no es común que lleguen hasta la orilla del mar o cerca de la costa donde hay gente.