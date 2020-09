Enrique Alfaro destaca "disposición" de AMLO por presupuesto

Después de inaugurar la Línea 3 del tren ligero de Guadalajara, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y el presidente Andrés Manuel López Obrador, se reunieron para hablar del presupuesto estatal, que presenta una reducción de 4.6% para el siguiente año, en donde según el mandatario estatal, se abrió un canal de diálogo para trabajar con el Ejecutivo federal.

"Lo que hoy tuvimos de parte del Presidente fue disposición y voluntad, lo cual le reconozco, así como hemos fijado posturas cuando no estamos de acuerdo en la manera como se trata a Jalisco, hoy el presidente tuvo gestos muy importantes de voluntad, y creo que se trazó una ruta muy positiva para nuestro estado", señaló tras la reunión.

Apenas el jueves, Alfaro se quejaba de la visión centralista con la que se construyó el presupuesto para el siguiente año y criticaba a los gobernadores de Puebla, Miguel Barbosa; de Morelos, Cuauhtémoc Blanco; y de Veracruz, Cuitláhuac García, por quedarse callados ante los recortes.

Alfaro aseguró que este sábado pediría explicaciones al Presidente, pero su tono cambió y fue mesurado. "No solamente celebramos la inauguración de la Línea 3, sino que hoy me parece, se abre un espacio de diálogo que va a traer cosas muy importantes para nuestro estado", señaló.

En un mensaje compartido a través de sus redes sociales, el mandatario estatal afirmó que López Obrador entendió los argumentos que le presentó y en los próximos días habrá buenas noticias para Jalisco.

"El hecho de que pongamos sobre la mesa una agenda de trabajo para defender los intereses de Jalisco no puede confundirse con un ánimo de confrontación con el presidente, mi trabajo es defender a mi estado, y lo que tuvimos hoy por parte del presidente fue disposición y voluntad, lo cual le reconozco", señaló Alfaro.