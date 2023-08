"¿Enseñan el credo de la 4T? Está rebién... Pero no traen eso", dice AMLO sobre libros de texto

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Este jueves 3 de agosto, El Universal publica que el libro para primer grado de secundaria "Ética, naturaleza y sociedades", que llegará a escuelas públicas para el ciclo 2023-2024 el 28 de agosto, presenta sesgos ideológicos y políticos, según expertos. Además, hace referencia directa y favorable a funcionarios de la 4T.



En el texto se menciona a Claudia Sheinbaum, hoy aspirante a la Presidencia, al señalar la disculpa pública que ofreció a los familiares afectados por el desplome del colegio Rébsamen. También aparece el libro Patria 3 del director del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II y se cita a Marx Arriaga, impulsor de la elaboración de los nuevos libros de texto gratuito, cuando aseguró que dinamizar contenidos educativos "permitiría no sólo aprender a vivir en democracia, sino una demodiversidad responsable con un buen vivir".

En su conferencia de este jueves 3 de agosto, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre la afirmación de El Universal de que "los libros de texto gratuito enseñan el credo de la 4T en los nuevos libros".

"¿Enseñan el credo de la 4T? Está rebién. No mentir, no robar, no traicionar al pueblo, pero no traen eso, no traen eso, es pura invención", expresó López Obrador.

Al manifestar que "están muy bien hechos", el presidente López Obrador pidió a los mexicanos no temer por el contenido de los nuevos libros de texto gratuitos, los cuales han sido calificados por algunos sectores como "libros comunistas", pues aseguró que fueron elaborados por especialistas, pedagogos y maestros.

"Decirle a la gente que no hay nada que temer, están muy bien hechos los libros por especialistas, pedagogos, pero sobre todo participaron maestros y maestros. Fue todo un proceso", dijo.