Entérate | Anuncian 14 medidas contra la contaminación en la CDMX

Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y el coordinador Ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), Víctor Hugo Páramo Figueroa, anunciaron 14 medidas urgentes para reducir los niveles de contaminación en la zona.

Entre estas acciones destacan la reducción de emisiones en la distribución y uso del gas LP; la inspección y vigilancia para el control de las emisiones de las gasolineras; el uso de gasolinas con menos contaminantes en la Megalópolis; el retiro de unidades contaminantes; un nuevo esquema en la entrega de hologramas a los autos; así como la movilidad sustentable y el impulso a la movilidad en el transporte público.

Las medidas podrán ser consultadas por los habitantes de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), quienes podrán hacer propuestas y comentarios durante todo el mes de junio. En julio comenzarían a entrar en vigor algunas de estas medidas.

"La tendencia de los principales contaminantes que afectan la salud de los habitantes de la ZMVM va al alza", dijo esta mañana la mandataria capitalina y detalló que durante más de 20 años la tendencia fue a la baja, pero en los últimos cinco y seis años cambió la tendencia y en algunos casos va creciendo.

"No podemos seguir con esta tendencia, necesitamos orientar las medidas para tener una mejor calidad del aire a que volvamos a una tendencia a la reducción. No nos podemos dar el lujo de que los habitantes tengas enfermedades respiratorias relacionadas con la contaminación", señaló y agregó que el objetivo de estas acciones es entregar una ZMVM más limpia.

Detalló que para ello es fundamental recuperar la coordinación entre gobiernos; también dijo que muchas de las medidas que se plantean no sólo tienen que ver con la movilidad, sino otros sectores de la economía en la zona.

"Son 13 medidas en donde la primera son las fugas de gas LP, donde no sólo el Gobierno tienen mucho que hacer y las distribuidoras, sino la ciudadanía [...]. Las pinturas y otros productos que no han estado normados en nuestro país [...]; las gasolineras que no tengan emisiones; las gasolinas de tal manera para que no tengan tantas emisiones evaportativas en ciertos meses del año", resumió Sheinbaum.

"Es una orientación distinta del programa de calidad del aire, además del impulso que haremos desde nuestros gobiernos al transporte público", añadió.

La Jefa de Gobierno detalló que las medidas están abiertas a la discusión, y llamó a la población a que durante junio brinde sus ideas para que a partir de julio entren algunas medidas en vigor.

LAS 14 ACCIONES

Víctor Hugo Páramo Figueroa, Coordinador Ejecutivo de la CAMe, presentó la serie de 14 medidas urgentes para reducir los niveles de contaminación en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Recordó que en la ZMVM se padecen de tres contaminantes: el ozono, las partículas PM10 y las PM2.5. Dijo que en los últimos años hay un repunte en la concentración de contaminantes en el aire. Y detalló que de las fuentes de partículas más importantes son las vialidades, los automotores, las quemas (incendios forestales, urbanos, agrícolas) y las actividades construcción.

"Esta es una propuestas vamos a dar un mes para que la ciudadanía lo analice y nos haga llegar sus comentarios", anunció. Llamó a los ciudadanos a que en la página de la CAME envíen sus sugerencias y observaciones.

Las acciones urgentes:

1. La reducción de emisiones en la distribución y uso de gas L.P: más del 65 por ciento se usa en viviendas, cuatro de cada 10 viviendas tienen fugas. Acciones: Se busca este año la publicación de la NOM-008-ASEA-2019 para reducir emisiones en la carga de cilindros; para el 2020 se hará una campaña para la verificación de fugas y compra informada.

2. Reducción de compuestos orgánicos volátiles en uso doméstico: Aromatizantes, pinturas, esmaltes, aerosoles, entre otros. Acciones: Emisión y aplicación de normas oficiales de emergencia; así como los lineamientos generales para la adquisición de bienes del Gobierno en la materia.

3. Inspección y vigilancia estratégica para el control de emisiones en gasolineras. Acciones: Fortalecer la inspección y vigilancia de la operación de los sistemas de control de emisiones por evaporación; un programa de autogestión de gasolineras para incrementar la eficiencias en sus sistemas de control; implementar un buzón ciudadano de denuncia de gasolineras con olor excesivo a gasolina; y actualizar la NOM-004-ASEA para incrementar la eficiencia de recuperación de valores.

4. Gasolinas menos contaminantes en la Megalópolis. Acciones: Disponibilidad de gasolina con baja volatilidad durante marzo a junio (cuando se tienen la mayor actividad fotoquímica de formación del ozono) en la zona, a partir de 2020, para reducir emisiones evaporativas de COV; modificar la NOM-016-CRE-2016 para asegurar que esta acción quede determinada.

5. Erradicación de prácticas que generan incendios. Acciones: Fortalecer la capacidad y equipamiento de ejidatarios y comunidades forestales para prevenir y combatir incendios y capacitación en agricultura de conservación; restricción de quemas agropecuarias durante el período pico de incendios (abril y mayo); emisión de una norma de emergencia para la gestión del fuego; reforzamiento de la vigilancia.

6. Industria de bajas emisiones. Acciones: actualizar la NADF-011-2018 que permite adoptar buenas prácticas e instalación de equipos de control de emisiones de Compuestos Orgánicos Volátiles; fomentar el uso de calentadores solares en la industria local; cursos de capacitación y buenas prácticas para la operación de las calderas, entre otras.

7. Mantenimiento urbano. Acciones: trabajo coordinado para establecer lineamientos sustentables en el desarrollo de obras; las obras del Gobierno deberán utilizar maquinaria con filtros de partículas.

8. Vehículos ostensiblemente contaminantes. Acciones: incrementar la detección y reparación de vehículos contaminantes, así como los montos de las multas; retiro de circulación de unidades de transporte de pasajeros y carga cuando se identifiquen altas emisiones; restricción de circulación de vehículos de carga de 06:00 a 10:00 horas y de 18:00 a 20:00 horas. Y restricción a los vehículos de carga de doble semi remolque de 05:00 a 22:00 horas. Además de una campaña ciudadana para la denuncia de autos contaminantes.

9. Normas de emisiones vehiculares y combustibles. Acciones: publicación de NOM-163-SEMARNAT para mayor eficiencia en los vehículos nuevos; actualización de NOM-042-SEMARNAT, límites de emisiones más estrictos para vehículos nuevos.

10. Introducción de motocicletas con control de emisiones. Acciones: al 2021 todas las ventas de motocicletas deberá contar con tecnología EURO IV com mínimo.

11. Nuevo esquema de entrega de hologramas. Acciones: modificar a partir de 2020 el esquema de otorgamiento de los hologramas 00, 0, 1 y 2. Y la CAMe evaluará periódicamente los resultados de al verificación vehicular en la ZMVM para identificar más áreas de oportunidad.

12. Movilidad sustentable. Acciones: Para este 2019 se busca la disminución a la circulación de los vehículos administrativos de los gobiernos federal y local los viernes; para 2020 se busca implementar programas de movilidad sustentable en oficinas de gobierno y empresas (incluye trabajo a distancia, auto compartido y transporte de personas); creación de incentivos para auto compartido.

13. Movilidad transporte público. Acciones: 6 líneas de Metrobús; la línea 4 del Mexibús; cuatro líneas de Cablebús; dos líneas de Mexiclables; expansión de la línea 12 del Metro; expansión del transporte de Constitución de 1917 a Santa Martha; renovación del 60 por ciento de unidades de RTP y del 70 por ciento de las unidades de transporte concesionado; retiro gradual de microbuses; tarjeta de prepago del transporte; electrificación de mototaxis y uso de unidades bajas emisiones en taxis de plataforma; impulso a la movilidad ciclista; planes de movilidad escolares, institucionales y empresariales.

14. Para el desarrollo tecnológico para mejorar la calidad del aire. Acciones: convocatoria para el desarrollo de nuevas tecnologías para reducir emisiones y se instalará un comité científico de evaluación de propuestas.

Víctor Manuel Toledo Manzur, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), destacó la reciente contingencia que se vivió en la zona dejó varias lecciones. Dijo que detrás de las medidas hoy anunciadas hay conocimiento científico y de experiencia acumulada. Y destacó que los análisis estén hechos a menos de tres semanas de la contingencia.

Precisó que una lección "importantísima" es la coordinación entre los niveles de gobierno para atender el problema.

"Somos simples hormigas y nuestro hormiguero está en riesgo", alertó.