Entérate: Políticos caen ante Fake news sobre llegada de Evo Morales a México

Durante la llegada del expresidente de Bolivia, Evo Morales, a la Ciudad de México circularon en redes sociales noticias falsas o "fake news", en las que cayeron cibernautas y hasta políticos mexicanos.

Uno de los que creyó en estas "noticias" fue Héctor Díaz-Polanco, el presidente de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, quien aseguró ayer lunes en su cuenta de Twitter, a las 23:23 horas, que Evo Morales ya se encontraba en México. En su publicación agregó una fotografía en la que aparecía el canciller Marcelo Ebrard, al parecer, recibiendo al expresidente de Bolivia en la Ciudad.

Sin embargo, la fotografía fue tomada hace nueve años (2010) cuando Ebrard, entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, acudió al Aeropuerto de la Ciudad de México (AICM) para recibir a Morales, quien visitó aquella vez México para participar en la Cumbre de América Latina y el Caribe.

No obstante, también circuló en medios sudamericanos la noticia de que varios mexicanos, desde tempranas horas de este martes, se habían concentrado en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez para recibir al expresidente de Bolivia.

En las imágenes se aprecian a "americanistas", saturando el aeropuerto, con banderas de este equipo. Incluso, se dijo que "simpatizantes del líder indígena abarrotaron el aeropuerto para manifestarle su apoyo al grito de ole ole ole ole Evooo, Evoooo".

Por si fuera poco, el expresidente Vicente Fox publicó a través de esta misma red social otra fotografía donde se le ve a Evo Morales una "sonrisa de oreja a oreja", en un avión privado, leyendo un periódico.

Vicente Fox aseguró que López Obrador había engañado al pueblo, tras ver que en la imagen el líder indígena había viajado en un "jet privado".

"¿No que ya habías vendido los aviones?", reclamó el exmandatario al Presidente de México. Asimismo, aseguró que fue una "burla" el trato que supuestamente se le dio a Morales.

La fotografía no coincide con el día ni con la vestimenta de Morales. Fue tomada originalmente en el avión del ex mandatario, donde solía usar el monitor que se observa en la imagen.

En 2017 el sitio El Desconcierto siguió al mandatario y consiguió fotografías similares.