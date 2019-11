Entérate: "Rolan" en WhatsApp nuevo libro de AMLO

Apenas el lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador presumió su nuevo libro "Hacia una economía moral", recién salido de la imprenta, mismo que presentará a un año de gobierno, el próximo 1 de diciembre.

El material, editado por Planeta, según dijo el presidente, contiene "el fundamento de la política que se aplica en el periodo pos-neoliberal". "Ya ven que siempre decían que no había de otra, aquí está el modelo alternativo", dijo.

López Obrador mostró el libro en su mano, durante su conferencia matutina de este martes; y anunció que también estará a la venta en una versión electrónica.

Sin embargo, en WhatsApp "rolan" la versión electrónica de "Hacia una economía moral", sin costo.

--Nuevo libro de AMLO, un hit en Amazon

El libro "Hacia una economía moral" escrito por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, se encuentra como el título más vendido en la Tienda Kindle de Amazon.

La publicación supera a libros como "Harry Potter y La piedra filosofal" y "Harry Potter y el prisionero de Azkaban", de J.K Rowling, que se encuentran en la posición número cuatro y cinco, respectivamente.

Además de superar en ventas a diversos textos de autoayuda, Hacia una economía moral también se encuentra por arriba de clásicos de la literatura universal como "La divina comedia", de Dante Alighieri, y "El príncipe", de Nicolás Maquiavelo.

¿Cuántos libros ha publicado AMLO?

A sus 66 años de edad, López Obrador ha publicado 18 libros durante 33 años.

En 1986, el mandatario lanzó su primer escrito "Los primeros pasos (Tabasco 1810-1867)", publicación catalogada como ensayo político.

En el último lustro, el Presidente de México imprimió cada año un texto; incluso en 2017, sacó a la venta dos obras: "2018 La Salida. Decadencia y renacimiento de México" y "Oye Trump".

En la mayoría de sus libros, López Obrador muestra un marcado gusto por la historia de México y por su estado natal, Tabasco. En estos, también se revela sus proyectos políticos, batallas electorales y expresa su testimonio durante su carrera política.

Antes de llegar a la Presidencia, durante una gira por Colima, López Obrador aclaró que vivía de las regalías de sus libros, tras ser llamado por José Antonio Meade un "fantasma fiscal", al no contar con ingresos justificables.

"No lo vayan a decir, aquí entre nos, porque no quiero parecer presumido. Pero mi libro '2018: la salida', un libro que escribí el año pasado, fue el más vendido en el 2017 de autores mexicanos, al menos en la Gandhi fue el libro que más se vendió", expresó el tabasqueño.

A continuación te enlistamos los 18 libros publicados por el presidente Andrés Manuel López Obrador:



1.- 1986: Los primeros pasos (Tabasco 1810-1867)

2.- 1988: Del esplendor a la sombra. La República restaurada, Tabasco

3.- 1990: Tabasco, Víctima de un Fraude

4.- 1995: Entre la historia y la esperanza: corrupción y lucha democrática en Tabasco

5.- 1999: Fobaproa, expediente abierto

6.- 2004: Un proyecto alternativo de Nación. Hacia un cambio verdadero

7.- 2005: Contra el desafuero. Mi defensa jurídica

8.- 2007: La mafia nos robó la Presidencia

9.- 2008: La gran tentación: el petróleo de México

10.- 2010: La mafia que se adueñó de México... y el 2012

11.- 2012: No decir adiós a la esperanza

12.- 2014: Neoporfirismo: hoy como ayer

13.- 2015: El poder en el trópico

14.- 2016: Catarino Erasmo Garza Rodríguez ¿Revolucionario o bandido?

15.- 2017: 2018 La Salida. Decadencia y renacimiento de México

16.- 2017: Oye Trump

17.- 2018: A New Hope For Mexico (análisis político en inglés)

18.- 2019: Hacia una economía moral.