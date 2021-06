Entidades federativas se estacan en transparencia fiscal: ARegional

Un estancamiento por simulación de gobiernos abiertos y abandono de datos en portales, reflejó el Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal de las Entidades Federativas (ITDIF) 2021 de ARegional.

"Estamos estancados en transparencia con un promedio nacional de 77.83 puntos; hablan de mucho de ser gobiernos abiertos, pero no abren sus datos y simulan transparencia", acusó la coordinadora de Transparencia y Rendición de Cuentas, Noemí García Carrillo.

En conferencia de prensa dio a conocer el resultado del ITDIF 2021, el cual revela en general que aparentan cumplir con la ley en esta materia.

Representó una reducción de 0.51 puntos del promedio obtenido el año anterior, en un contexto doblemente complicado por las restricciones en oficinas de gobierno por la pandemia, la adaptación a la nueva normalidad.

Los rezagos también se dieron por la atención al proceso electoral, señaló la especialista de la consultoría.

Por eso, consideró que los estados enfrentarán el reto de publicar información no sólo por la exigencia legal, sino ciudadana, ya que ahí es en donde reside la forma para acceder a información de calidad y actualizada para la rendición de cuentas.

Se requiere que presenten información en archivos con datos abiertos, urgió.

Aseguró que la transparencia fiscal no tiene ninguna relación con el color de los partidos, ya que depende de la voluntad política de cada gobernante local y de los ciudadanos alcanzar metas.

"No es el partido, depende de las personas, porque el que llega a veces no hace caso de lo que hay; o el que se va, borra todo en los servidores, eso se ve más en los gobiernos municipales", imputó.

Comentó que si se mueve toda la estructura encargada de la transparencia, afecta al gobierno y es calificado de opaco, porque cuando cambia el personal responsable de esa tarea o no dejan la clave del sitio de origen, hay retrocesos en transparencia.

La lista de los que más transparencia fiscal tienen, la encabezan dos entidades con la misma calificación de 98.68 puntos, Estado de México y Querétaro seguidos de Guanajuato y Yucatán con 97.20 unidades cada uno y Quintana Roo con 95.03 puntos.

Guerrero destaca entre los reprobados con una puntuación de 34.57; Tlaxcala, 46.99; Ciudad de México con 49.47; Morelos, 53.78 y Chiapas con 57.55 unidades.