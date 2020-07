Entidades pueden aplicar pruebas Covid, pero PCR: López-Gatell

El subsecretario de prevención y promoción de la salud, Hugo López-Gatell Ramírez, dice que no está en contra que los gobiernos estatales apliquen más del 10 por ciento de pruebas a pacientes que presenten síntomas de Covid-19, siempre y cuando sean PCR y no rápidas.

Durante su visita a Tabasco, el funcionario federal, reiteró que sí los gobernadores tienen la capacidad financiera para aplicar más pruebas están en su derecho de hacerlo, pero recordó que el plan que ha planteado México para la lucha contra del Coronavirus, tiene el respaldo de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"Lo que identificamos y así fue el plan que ha planteado México, con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, es que el utilizar eficientemente las pruebas para identificar casos para interrumpir las cadenas de trasmisión al estudiar los contactos y poner a todos los sistemas de caso-contacto en aislamiento temporal de 14 días", indicó

López-Gatell, reiteró que la manera eficiente de controlar la epidemia es el aislamiento. "El hacer un número determinado de pruebas, no hay ninguna indicación ni en México, ni en América, ni en el mundo, sobre meta de pruebas, el chiste es para que se usaron estas pruebas", aseveró.

El subsecretario de salud, afirmó que las pruebas para que sean confiables deben ser la PCR y no las conocidas como rápidas.

"El que quiera puede hacer pruebas, que quiera, siempre y cuando sea técnicamente competentes, ojo, si recordamos las pruebas rápidas en este momento no tienen un control para utilidad de la epidemia. Tendría que ser PCR", concluyó.