Entra en operación la Guardia Nacional en Chiapas

La Guardia Nacional (GN) entró en funciones esté sábado, en municipios que comparten México con Guatemala, en el combate a la inmigración ilegal.

Los elementos de la GN y agentes del INM establecieron volantas en varios puntos de la carretera Panamericana y la federal 201 que va de Frontera Comalapa a Huixtla, al litoral chiapaneco.

La Guardia Nacional e INM iniciaron operaciones en el entronque al ejido Guadalupe Victoria, municipio de Amatenango de la Frontera, sobre la carretera 201, tramo Paso Hondo-Frontera Comalapa.

Ahí los elementos de la GN e INM revisan vehículos del transporte público, de pasaje y de carga que pasan por el lugar.

Por el punto donde se instalaron los elementos federales, pasan cientos de centroamericanos que buscan llegar a los Estados Unidos, pero también turistas y jornaleros de Guatemala.

En la zona hay decenas de puntos ciegos por donde pasan los extranjeros que vienen de Centroamérica.

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en la conferencia matutina del viernes, que los seis y siete mil puntos ciertos qué hay entre la frontera de México y Guatemala tendrán vigilancia.

En Ciudad Cuauhtémoc, donde el gobierno federal mantiene los servicios migratorios y aduanales, no hay presencia de la GN e INM.

Un oficial de la Guardia Nacional dijo que la volanta se va mover "por la tarde" de este sábado hacia Ciudad Cuauhtémoc.

En San Gregorio Chamic, al medio día del sábado no había presencia del INM, a pesar de que la dependencia tiene una garita.

Durante los primeros minutos que los elementos de la Guardia Nacional e INM estuvieron, aseguraron cuatro extranjeros.

En la carretera Panamericana en el punto conocido como Chacaljocom, en el municipio de Comitán, la garita del INM que llevaba varios años sin operar durante la noche, ahora ya hay elementos de la GN e INM.

Los oficiales del INM cerraban la garita a las 19:00 horas y se trasladaban al Centro Integral al Tránsito Fronterizo (CAITF), para retornar por la mañana.

En el CAIFT del municipio de La Trinitaria no se nota una vigilancia extrema para los automovilistas y vehículos del transporte público que pasan por el lugar.

En Tuxtla Gutiérrez, el gobierno federal y estatal acondicionó la Arena Cuezy como punto para concentrar los extranjeros de Centroamérica y Cuba que han sido detenidos en su tránsito hacia la frontera norte.

En el sitio, Protección Civil llevó baños móviles y colchonetas, mientras que la Policía Estatal tendió un cerco con vallas metálicas para evitar una fuga masiva de extranjeros.

Se habilitarán como centros de recepción de migrantes el Foro Chiapas y el domo del ISSSTCH

La subdelegación del INM de Tuxtla Gutiérrez ha sido prácticamente insuficiente para resguardar el alto número de extranjeros que han sido detenidos en las últimas horas.