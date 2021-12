Entra en vigor la Ley Antiplásticos de Querétaro

A un mes de que entró en vigor la ley para prohibir el uso de artículos de plástico para embalaje como son bolsas de acarreo, platos de unicel y popotes, se observa que en 15 de los municipios no se pueden imponer sanciones a quienes infrinjan esta norma, debido a que no han aprobado los reglamentos.

Los únicos tres municipios que ya tienen sus reglamentos en materia son: son Querétaro, Corregidora y Jalpan.

La 60 Legislatura local confirmó que el 1 de noviembre pasado entró en vigor la reforma a la Ley de Prevención y Gestión Integral de Residuos en el estado, a la cual se le conoce como la Ley Antiplásticos.

A través de la citada legislación se prohíbe a los establecimientos de la entidad entregar, al momento de comercializar sus productos, plásticos de un solo uso.

La citada ley se aprobó el 18 de julio del 2019 para sancionar a todo establecimiento que con sus ventas proporcione material de un solo uso destinado al acarreo de su mercancía.

La restricción daba un plazo máximo de 365 días para que los 18 ayuntamientos realizaran los ajustes necesarios a sus reglamentos y advirtieran tanto a los negocios como a la ciudadanía en general sobre la entrada en vigor de las sanciones.

Derivado de la pandemia es que los integrantes de la pasada Legislatura aprobaron dos prórrogas; la determinación de ampliar los plazos marcados la tomaron los diputados tras considerar que los embalajes de un solo uso resultaban necesarios para el cuidado de la salud.

La primera de las prórrogas se estableció para que la prohibición entrara en vigor el 1 de abril del 2021, la segunda prórroga se fijó para comenzar a generar sanciones a partir del 1 de noviembre del presente año.

Para la actual Legislatura resulta inviable dar un nuevo plazo, de ahí que el día marcado como fecha límite debe respetarse, declaró el actual presidente de la Comisión del Medio Ambiente, Ricardo Astudillo Suárez.

"Ya no se buscará que exista una nueva prórroga, si no que entre en vigor", indicó.

Otro cambio que aún deberá entrar en vigor es el correspondiente a la Ley de Economía Circular, también aprobada en la anterior Legislatura. Entre los elementos de esa ley se encuentra que se generen mecanismos para la reutilización de los plásticos en el estado.

Dicha ley se aprobó a unos días de terminar el periodo tanto de la anterior Legislatura y como del entonces gobernador Francisco Domínguez, de ahí que aún se está dentro de los tiempos de ley para publicarla; esto para publicarse en el periódico oficial La Sombra de Arteaga, para entrar en vigor.