Entre mayo y junio habrá 8 mil hospitalizados por Covid-19: Sheinbaum

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, estimó que para finales de este mes y la primera semana de junio habrá cerca de 8 mil personas hospitalizadas por el coronavirus en la Zona Metropolitana del Valle de México.

En videoconferencia de prensa, indicó que hasta el momento no han sobrepasado su modelo epidemiológico sobre la predicción de casos que se pudieran presentarse por el virus.

"El pico máximo que puede sostenerse en una semana estaría a finales de mayo principios de junio, no es una ciencia exacta, son estimaciones son escenarios y eso nos permite suponer que a finales de mayo se tendría el máximo de capacidad eso siempre y cuando se sigan las medidas se sana distancia, podríamos llegar a 8 mil personas intubadas y no intubadas".

Detalló que en la Ciudad de México, hasta el momento, hay una disponibilidad de 631 camas es decir 39.1 por ciento en el área de terapia intensiva en los hospitales para atender a pacientes con coronavirus.

Edomex suma 8 mil 187 casos positivos de Covid-19 y 719 muertos

"Esta semana pensamos crecer más tanto en el área de los hospitales de la secretaría de salud federal, estamos hablando de los institutos de salud, y también la Sedena va a tener un crecimiento ya no tan grande, pero sí un crecimiento", comentó.

Al corte del 17 de mayo se reportan 46 nuevas defunciones por coronavirus, por lo que hay un acumulado de mil 332 muertes, mientras que hay 596 nuevos casos confirmados, que dan un acumulado de 13 mil 672, además de 6 mil 712 casos sospechosos, 626 menos que los reportados el día anterior.