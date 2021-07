Entrega de dinero fue a título personal y por "un préstamo", dice David León sobre video con hermano de AMLO

David León Romero, extitular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), aseguró anoche que los 150 mil pesos que entregó en 2015 a Martín Jesús López Obrador, hermano del Presidente Andrés Manuel López Obrador, según aparece en un video difundido por Latinus, «fueron a título personal, producto de mis ahorros y con motivo de un préstamo».

«Sobre la información difundida el día de hoy, aclaro que los recursos ahí mencionados, fueron a título personal, producto de mis ahorros y con motivo de un préstamo», publicó la noche del jueves a través de su cuenta de Twitter.

Las declaraciones del exfuncionario se dieron horas después de que el sitio Latinus difundiera la grabación en la que se observa a otro hermano de López Obrador mientras recibía dinero en efectivo de León Romero. De acuerdo con el medio, los recursos fueron usados para la campaña presidencial del político tababasqueño en 2018.

Martín Jesús López Obrador, hermano menor del mandatario mexicano, recibió dinero en efectivo de David León en una entrega similar a la que el ahora extitular de la Coordinación Nacional de Protección Civil en el Gobierno de AMLO hizo a Pío López Obrador, y que fue evidenciada por el mismo sitio de noticias en agosto del año pasado.

Latinus hizo público ayer el video que muestra a David León, sentado en una mesa, contando dinero en efectivo que tomó de un sobre amarillo; frente a él aparece Martín Jesús López Obrador.

Según el reporte de Carlos Loret de Mola, el dinero no fue reportado por Morena, partido fundado por el Presidente, al Instituto Nacional Electoral (INE) en el proceso electoral de 2018, lo que calificaría como delito electoral.

«El hermano menor del Presidente López Obrador aparece en un video tomando 150 mil pesos que David León Romero le entregó en su casa de Tuxtla Gutiérrez en 2015, año en que Morena participó en su primera elección como partido político encabezado por Andrés Manuel López Obrador», planteó Loret de Mola, quien firma la nota.

La conversación habría sido grabada por David León y en ella se menciona que el dinero forma parte de una serie de entregas recurrentes que habrían sido descontadas de una suma más grande.

El sitio web Latinus recordó que en el video captado en 2015 y difundido el año pasado, donde se observa a Pío López Obrador recibiendo dinero, David León afirmó que el efectivo entregado era para financiar la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador.

«En estas conversaciones se asegura que este esquema financiero lleva operando más de un año con depósitos de dinero mensuales que en total superarían los dos millones de pesos», expuso el portal.

Esta es la conversación que Martín Jesús López Obrador (MJLO) sostuvo con David Léon (DL) en la grabación difundida hoy por el comunicador Carlos Loret de Mola:

DL: Yo te voy a decir una cosa, Martinazo. Tengo aquí, este es un ahorro mío. Te lo paso y te lo anoto y yo lo...

MJLO: No compa, eso lo descontamos.

DL: Lo descontamos.

MJLO: Sí.

DL: Nada más déjame ver aquí, para tener... es un ahorro que tenemos ahí guardado. A ver, tengo aquí, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 160. ¿Te presto 166? –Martín Jesús López Obrador asintió con la cabeza–.

DL: ¿Sí?

MJLO: Ya está, compa.

DL: ¿Por qué lo tenía aquí incompleto? Mira ya no sé ni por qué... y anotamos.

MJLO: Sí.

DL: A ver, no seas malo, ¿puedo quedarme 16 de aquí?

MJLO: Compa.

DL: Dos, cuatro, seis, ocho, diez... Entonces son 100 aquí.

MJLO: ¿Me diste 120?

DL: 120 y aquí hay 46. Que lo cerramos en 150.

MJLO: Sí.

DL: ¿Va?

MJLO: Sí.

DL: Para que no me quede yo sin...

MJLO: Sí, sí.

Una vez que contaron los 150 mil pesos, David León y Martín Jesús López se levantaron de la mesa y salieron de cuadro. Según reportó Latinus, en ese momento David León llevó al hermano del Presidente a conocer el resto de la casa y regresaron a donde estaba la cámara oculta después de ocho minutos de recorrido, ahí, David León entregó el sobre amarillo con dinero a López Obrador, quien se despidió asegurando que el dinero era de su hermano, el actual Jefe del Ejecutivo.

A continuación, la segunda parte de la conversación:

DL: ¿Dónde quieres hospedarte?

MJLO: Mira, aquí me está diciendo... Ahorita lo voy a mandar.

DL: Toma, mi hermano.

MJLO: Y es que no, y es que no, con esta madre no puedo andar, cabrón.

DL: Sí.

MJLO: Es de mi hermano.

EL CASO PÍO

El 20 de agosto de 2020, videos difundidos por el periodista Carlos Loret de Mola mostraron a David León Romero, quien había sido nombrado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador para dirigir la distribuidora de medicamentos del Estado, entregando dinero en efectivo a Pío López Obrador.

Ese día, León Romero dijo en su cuenta de Twitter que cuando las grabaciones fueron tomadas él era consultor, no servidor público y la manera en la que "apoyó al Movimiento" fue recolectando recursos, aseguró que lo hizo "entre conocidos para la realización de asambleas y otras actividades".

Cuando entregó el dinero a Pío López Obrador, León Romero se desempeñaba como consultor privado, asesor de comunicación social y operador político del Gobierno de Chiapas que entonces lideraba Manuel Velasco, actual Senador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Pío López Obrador fue uno de los operadores electorales de la campaña presidencial de su hermano en el sureste del país.

Una de las grabaciones habría sido tomada el viernes 26 de junio de 2015 en la casa del hermano del Presidente López Obrador. En ella, David León le dijo a Pío López que le entregaba "uno", en referencia a un millón de pesos, y le dio una bolsa de papel color café.

«Esto es para el tema de apoyarlos en el movimiento de aquí», le dijo León Romero a Pío López.

Segundos después, David León comentó que el contenido de la bolsa era "para el arranque". Ambos hablaron sobre una fecha que acordarían para entregar otra cantidad de dinero. De acuerdo con el reporte de Latinus, David León pidió a Pío López que le dijera a su hermano, el actual Presidente de México, que el Gobierno de Chiapas lo estaba apoyando.

Después de la difusión de los videos, el Presidente insistió en que su hermano y León Romero deben ser investigados.

"Estoy planteando que se investigue a David León, que es el que entrega los sobres con dinero a mi hermano, y que se investigue a mi hermano, porque un buen juez por su casa empieza. Si un familiar mío comete un delito debe ser castigado, yo también estoy en condiciones de declarar", declaró el Jefe del Ejecutivo en un video difundido el 22 de agosto en sus redes.

EL INE INVESTIGA EL CASO PÍO

Por este tema, desde el 23 de agosto de 2020, el Partido Acción Nacional (PAN) denunció ante el INE al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), a David León Romero, y a Pío López Obrador por posibles «actos de corrupción».

Este año, el 12 de mayo de 2021, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desechó una impugnación que presentó Pío López con la que buscaba que el INE dejara de investigarlo por recibir recursos económicos que habrían beneficiado a las campañas electorales de Morena.

La Sala Superior del TEPJF determinó que Pío López "agotó su derecho de impugnación al promover el recurso de apelación". Sin embargo, el INE todavía analizará otra impugnación sobre el mismo tema presentada por el hermano del Jefe del Ejecutivo.

"El recurso se desechó porque Pío López Obrador presentó dos demandas para reclamar los mismos actos de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE. La primera demanda se presentó directamente ante la Sala Superior del TEPJF y la segunda, que dio origen al expediente que hoy se desecha, ante el INE", detalló el tribunal en un comunicado.