"Entrega directa de apoyos molesta a quienes se jineteaban el presupuesto", dice AMLO a Antorcha

CHOLULA, Pue., junio 17 (EL UNIVERSAL).- Al acusar directamente a Antorcha Campesina, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en sexenios anteriores los apoyos económicos que se destinaban a la gente de escasos recursos se entregaba a intermediarios, quienes se quedaban con una cantidad considerable, lo que ahora, aseguró, no ocurre y eso tiene muy molestos a los que estaban acostumbrados a "jinetear" el dinero del presupuesto.

Al encabezar la supervisión del programa de reconstrucción de los sismos de septiembre de 2017, en el antiguo convento de San Gabriel, donde protestaron alrededor de 100 personas -la mayoría integrantes de Antorcha Campesina- el mandatario aseguró que no importa que griten "ni con sombrerazos, ni con manifestaciones de automovilistas y ni con insultos" su gobierno no dará un paso atrás contra la corrupción.

Acompañado del gobernador Miguel Barbosa, el titular del Ejecutivo comentó:

"¿Porque esa manifestación de protesta de la organización Antorcha Campesina? Porque como lo mencionó aquí el ciudadano gobernador, antes el dinero que se destinaba a la gente se entregaba a intermediarios de organizaciones sociales no gubernamentales, no se entregaba de manera directa a la gente, ¿y qué sucedía? que lo que se enviaba a la gente no llegaba o llegaba incompleto, llegaba con moche, con piquete de ojo, y ahora es directo a cada beneficiario, sin intermediarios.

"Esto no les gusta a los que estaban acostumbrados a jinetear el dinero del presupuesto y se quedaban con una cantidad considerable. Ahora ya no se permite la corrupción, pueden estar gritando y pueden tener manifestaciones de automovilistas, pueden los potentados que se sentían dueños de México y que venían a saquear al país, incluso extranjeros pueden estar molestos, inconformes, renunciando al gobierno de México en la prensa extranjera, en la prensa nacional que está también, pueden hacer y deshacer, echar andar campañas de desprestigio, de noticias falsas pero nos vamos a dar ni un paso atrás, se acabó la corrupción, no se permite robar".

El mandatario indicó que el dinero del presupuesto "es dinero del pueblo" y a él y a su gobierno el pueblo mexicano los eligió "para hacer guardianes y cuidar que nadie se robe el dinero del presupuesto, ni con gritos ni con sombrerazos, ni con insultos ni con nada, cero corrupción, cero impunidad, se terminara la corrupción y se terminará la impunidad, me canso ganso".