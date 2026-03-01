Entregan cuerpo de "El Mencho"

Ciudad de México.- Casi una semana después de que fue abatido en Tapalpa, Jalisco, la Fiscalía General de la República (FGR) entregó el cuerpo del capo Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, "El Mencho", a sus familiares.

El procedimiento pericial y legal se realizó al mediodía del sábado, informó la institución encabezada por Ernestina Godoy. Precisó que se realizaron pruebas genéticas para confirmar que efectivamente existían lazos consanguíneos entre quien solicitó la entrega y el cuerpo del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien —de acuerdo con la versión oficial— murió en el trayecto a la Ciudad de México, tras haber sido herido en el operativo militar para capturarlo.

El cuerpo del michoacano se encontraba en el Centro Federal Forense de la Fiscalía General de la República (FGR), en la Ciudad de México.

Se desconoce en dónde serán velados los restos del capo michoacano, así como dónde será sepultado.

Ante esta situación, fuerzas federales y del gobierno de Jalisco implementaron un operativo en las inmediaciones del panteón Recinto de la Paz, en el municipio de Zapopan, donde trascendió que serían depositados los restos del fundador del Cártel Jalisco. Otras versiones indican que el cuerpo será llevado a su natal Naranjo de Chila, Aguililla, Michoacán.

El 22 de febrero fue abatido Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, lo que desató episodios de violencia y bloqueos en casi todo el país. Las autoridades tienen identificados y bajo investigación a cuatro miembros destacados del CJNG que podrían asumir el liderazgo de la organización criminal.