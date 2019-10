Envía AMLO mensaje a los demócratas de EU

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que envió una carta a los congresistas demócratas de Estados Unidos, en la que explica la importancia de que se apruebe el T-MEC y les pide no usar el acuerdo con fines político-electorales.

"Estoy enviándole una carta a los legisladores de Estados Unidos, asegurándoles que [habrá] una política laboral a favor de los trabajadores, libertad y democracia sindical.

"También le envié una carta a la señora [Nancy] Pelosi, [quien] es la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Nos importa mucho que se apruebe el tratado, no sólo para México y Estados Unidos, y no queremos que se use con propósitos político-electorales".

En un video, desde Ensenada, Baja California, el Ejecutivo refirió que entre más se acerque la elección presidencial de Estados Unidos, más se calentará el ambiente, como sucede en todos los países y democracias.

"No queremos que se contamine lo del tratado con la confrontación política-electoral, y por eso queremos que se apruebe lo más pronto posible", dijo.

En su mensaje, López Obrador enfatizó que su gobierno mejorará las condiciones de trabajo de los obreros mexicanos.