Enviará AMLO nueva iniciativa para "tope" en salarios de funcionarios

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que enviará un paquete de iniciativas de reformas al Congreso de la Unión entre las que incluirá una para que ningún funcionario tenga un salario mayor al del titular del Ejecutivo Federal, y otra en la que organismos autónomos pasen a formar parte de secretarías e instituciones del gobierno federal.

En conferencia de prensa matutina, el mandatario detalló que este paquete de iniciativas lo enviará el 15 de febrero, cuando inicie el periodo ordinario de sesiones.

"Vamos a presentar una nueva iniciativa de reforma a la Constitución para que quede completamente claro, que no se preste a malas interpretaciones, lo que hicieron ahora en el Poder Judicial y abrieron la puerta para que se cometieran estos abusos de todos estos organismos que están los consejeros de estos organismos ganando el doble, el triple o más de lo que gana el presidente".

- "¿Y cuándo se empezaría con esta iniciativa?", se le cuestionó.

"Ya en este periodo, tan luego regresen los legisladores, el día 15 de febrero, voy a enviar un paquete de iniciativas, voy a enviar, les adelanto, lo de la reforma administrativa, esta iniciativa para que nadie gane más que el presidente de la República y voy a enviar otras, también, pero tenemos que seguir ajustando el marco legal a la nueva realidad", contestó.

"INMORAL QUE MINISTROS GANEN 600 MIL PESOS"

En Palacio Nacional, el mandatario acusó que, tras amparos, hay ministros que ganan entre 500 y 600 mil pesos mensuales, lo cual, indicó, viola la Constitución y "es una inmoralidad".

"Un ministro debe de ganar 500, 600 mil pesos mensuales, el presidente está ganando ahora 110, 112 mil pesos y se está violando la Constitución. Pueden hacer cualquier maniobra legaloide, pero se viola el espíritu de la Constitución, es una inmoralidad.

"Entonces, eso se va a buscar corregir como otras cosas, vamos a hacer esta revisión de todos estos aparatos burocráticos y todo con el propósito de ahorrar", dijo.

El presidente López Obrador manifestó que no hay ningún argumento válido para tener esos sueldos elevadísimos, puesto que es servicio público y no tiene que ver con lucro, "no tiene que ver con beneficios personales".

"El que quiera hacer dinero que se dedique a otras actividades, y eso es legal y es legítimo, pero al gobierno se viene a servir, no es a servirse", agregó.