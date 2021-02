Enviarán equipo de gobierno federal para investigar caso de Mariana

Ante el lento avance de las investigaciones en el caso del feminicidio de la pasante de medicina Mariana Sánchez Dávalos ocurrido en Chiapas, la secretaria de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, anunció que el Gabinete de Seguridad acordó enviar un equipo del gobierno federal para avanzar en el caso.

En conferencia de prensa, la ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) detalló que este equipo federal estará encabezado por la propia Segob y por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Manifestó que este caso le dolió mucho y garantizó que habrá un antes y un después en apoyar a los estudiantes de medicina que prestan su servicio social.

"Yo primero quisiera hacer un llamado a las autoridades de Chiapas, para que pudiéramos actuar con mayor velocidad en las investigaciones, pero más allá, hemos tenido conocimiento de algunas situaciones, por ejemplo, de que Mariana solicitó su cambio y no fue removida de ese lugar para reubicarla en otro lugar.

"Tenemos también información, porque así se ha manifestado y es publica esta información de que tenía algún compañero que la estaba acosando permanente; tenemos también información de que su cuerpo incinerado, aunque las autoridades que practicaron necropsia anteriormente, pero fue incinerado bastante rápida y sin consentimiento, sin arle cuenta a su familia, así que todas estas irregulares empezando por la conducta irregular de quien ha no actuó con diligencia para cambiarla de lugar y para removerla de esta situación.

"Vamos a solicitar, respetando la autonomía del estado, la autonomía de las autoridades estatales, se acordó en el Gabinete de Seguridad esta mañana de reunir un equipo un equipo federal que va estar coordinado por la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), para avanzar en esto", dijo.

--Apoyo a la investigación

En Palacio Nacional, Sánchez Cordero indicó que este equipo estará apoyando en lo que se requiera en la investigación, pero adelantó que "habrá un escrutinio permanente de las autoridades para ir visibilizando y haciendo transparente la actuación y yo también diría no solamente deslindar responsabilidades, sino imputarles conductas irregulares y presuntamente constitutivas de delitos.

"Privilegiando sí, la presunción de inocencia de todos, pero sí haciendo un seguimiento puntal de esta actuación", dijo.

En el salón Tesorería, la secretaria indicó que habrá un antes y un después en garantizar la seguridad para los estudiantes de medicina que presten su servicio social.

"Yo creo que este va a ser un antes y un después de lo de Mariana para que todas la autoridades de salud tanto locales como federales realmente cuiden, apoyen y hagan un seguimiento muy puntual de estos estudiantes y de estos jóvenes que están realizando este tipo de servicio social y apoyarlos, vigilar que estén en condiciones lo más cómodas y lo mejor posible, y sobre todo, que si hay alguna denuncia que pudieran llegar a tener porque la población a la que llegan si hay algún situación de violencia, protegerlos".

"Creo que es un antes y un después, una llamada de atención importante para que estamos pendientes de lo que les pasa a estos jóvenes que dan su vida, su trabajo su profesionalismo y van a estos lugares hacer su servicio social", aseveró.