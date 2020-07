"Epidemia es mayor de lo que se reporta", reconoce López-Gatell

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, aseguró que la vigilancia epidemiológica no pretende contar cada uno de los casos o fallecimientos que haya en el país, por lo que reconoció que el tamaño real de la epidemia por Covid-19 en México es mayor de lo que se ha reportado, y señaló que el dato exacto varía dependiendo de la estrategia que se use.

"La vigilancia epidemiológica no pretende contar todos y cada uno de los casos, no se busca eso, nunca ha sido la intención en México ni en ningún otro país del mundo, ningún sistema de vigilancia epidemiológica pretende contar exhaustivamente todos y cada uno de los casos.

"El tamaño real de la epidemia, en términos del número de casos, es muchísimo más grande de lo que cualquier sistema de vigilancia epidemiológica en el mundo documenta. ¿Cuánto más? Varía de acuerdo con la estrategia, pero el tamaño real es mucho mayor", señaló.

EL UNIVERSAL publicó este martes que existe una diferencia de 31 mil 455 casos confirmados y 618 defunciones por Covid-19 entre lo que reporta la Secretaría de Salud federal y las cifras generadas a nivel estatal.

En conferencia de prensa, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y luego de cancelar su encuentro con la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (Goan), Hugo López-Gatell aseguró que estos mandatarios buscan "trato específico" en el tema del combate a la pandemia.

El vocero del gobierno federal para la pandemia del coronavirus señaló que la postura del gobierno federal es brindar un trato igualitario, respetuoso y equilibrado con los ejecutivos locales, independientemente del partido en el que militen.

"Las expresiones públicas sobre esta cancelación también están sobredimensionadas. No hay nada inusual. Los gobernadores de este grupo del PAN han estado trabajando en sí mismos como un grupo un poco aparte de los demás gobiernos estatales en sus ámbitos de actividad política, siempre respetable, pero en la materia técnica pareciera como que fuera el consenso de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) que representa a los 32 mandatarios estatales. Ellos tenían la intención de tener un trato específico por autoidentificarse en un grupo de acuerdo al partido en el que militan.

"La postura del gobierno es un trato desde luego respetuoso, equilibrado e igualitario a las 32 entidades federativas, independientemente de quién es el mandatario y cuál es el partido político que representa".

Además, ante el anuncio de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de que presentará una denuncia ante la ONU y OEA por el mal manejo de la pandemia por parte del subsecretario López-Gatell, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se trata de "politiquería y grilla" por parte de estos legisladores, y reiteró su respaldo a la labor del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

El Ejecutivo federal manifestó que no se debe tomar en cuenta "todo ese protagonismo sin fundamento, irresponsable", porque, señaló, los gobernadores blanquiazules se están queriendo montar en una tragedia.

"Hay mucha politiquería, no sólo durante la pandemia, desde antes, y va a concluir la pandemia -así lo deseamos, lo queremos, lo anhelamos- y va a seguir la politiquería, porque se está llevando a cabo una transformación y, lo he dicho varias veces, cuando hay una transformación se produce una reacción conservadora, los que no quieren que se den los cambios, los que quieren mantener al antiguo régimen, en este caso uno de corrupción y de privilegio.

Y agregó: "Son grupos que se sienten afectados porque se les quitaron sus privilegios, entonces hay esa oposición al gobierno, y se va, incluso, a intensificar en la medida que se vayan acercando las elecciones a México, porque, como es de dominio público, estos grupos han manifestado que quieren tener mayoría en el Congreso, incluso están convocando a unirse todos en contra de nosotros o lo que representamos, por eso estas acusaciones que van a la ONU, a la OEA, a la OMS, a todos los organismos a hacer acusaciones".

El Mandatario dijo que estas acciones no son "más que politiquería, antes se le decía coloquialmente grilla. Entonces, hay que tener paciencia, no tomar en cuenta todo ese protagonismo sin fundamento, irresponsable, porque se están queriendo montar en una tragedia, eso que hace la prensa amarillista que quiera unirse, [al publicar] que hubo más muertos que en ninguna parte del mundo", señaló.