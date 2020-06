"Epidemia será larga", responde López-Gatell en video

Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, defendió su postura sobre que la epidemia de Covid-19 en el país sería larga, ante las notas de prensa que refirieron a sus dichos sobre que la epidemia terminaría este 25 de junio, que pronunció el pasado 16 de abril.

En la conferencia de prensa diaria sobre coronavirus, en Palacio Nacional, López-Gatell presentó un video donde se le escucha, en distintas fechas y desde febrero, mencionar que la epidemia sería larga, y luego, en el video del 16 de abril, aclara que la predicción de fin de la epidemia sería "si y sólo si" se cumplía con las medidas de confinamiento.

"No asumimos que los comunicadores, o sus editores, o sus jefes de prensa, o los dueños de los medios de comunicación -que son quienes finalmente definen las agendas de estos medios- tengan mala voluntad".

"Supongamos que hay una mala interpretación de la información. Esperemos que esta les llegue, quizá no vean la conferencia de prensa diaria de Covid-19, pero alguien les hará llegar esto y a lo mejor ahí van a decir, ´ah no, sí se había dicho´", expresó.

El funcionario dijo entender que mantener las medidas de mitigación "es fatigoso, incómodo, desagradable" y "causa ansiedad", pero pidió a la población ser pacientes, pues la epidemia podría extenderse hasta octubre.