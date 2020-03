"Epidemiólogos de ocasión" pueden generar pánicos innecesarios: Gutiérrez Müller (VIDEO)

Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, pidió a la población mexicana informarse sobre el coronavirus de acuerdo a lo que digan las autoridades sanitarias federales, puesto que ellos conocen del tema y no "epidemiólogos de ocasión", que pueden generar pánicos innecesarios.

En un video subido a sus redes sociales, Gutiérrez Müller señaló que las autoridades de salud darán las indicaciones de las acciones que se deben de seguir.

"Ahora abundan los epidemiólogos de ocasión o los expertos que de una manera sorprendente se han convertido en más sabiondos que los mismos epidemiólogos que tienen décadas estudiado estos temas.

"Te invito a que consultes las fuentes oficiales; el rumor no te ayuda, el rumor te genera pánico. Confía en lo que dice la autoridad, de modo que las decisiones que tomes van a sumar y no van a restar; libera tu mente, tu mente también te puede encapsular y llenar de prejuicios y de pánicos innecesarios", señaló.

Beatriz Gutiérrez Müller pidió a la sociedad leer, reflexionar y compartir información con la familia: "pero no te dejes engañar, infórmate con las autoridades sanitarias que son las responsables de decirnos a todos los mexicanos, o que debemos hacer, cuándo lo debemos hacer y de qué. Manera. Ponte abusado".

Tu mente es tan poderosa que te puede encapsular y llenar de pánico. Lo mejor es informarse @HLGatell @SSalud_mx #Coronavirus pic.twitter.com/mp6ahBcVHz — Beatriz Gutiérrez Müller (@BeatrizGMuller) March 24, 2020