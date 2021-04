Episcopado de México se deslinda de candidatura de Onésimo Cepeda

Este lunes el Episcopado de México se deslindó de todo acto político que realice el obispo emérito de Ecatepec, Onésimo Cepeda Silva, quien se registró como precandidato a diputado en el Estado de México por el partido Fuerza por México.

A través de un comunicado, el Episcopado aclaró que Cepeda Silva aún está sujeto al Derecho Canónico vigente al ser miembro de la Conferencia Episcopal Mexicana como obispo emérito de la Diócesis de Ecatepec, sin oficio eclesiástico actual.

En el escrito detalló algunos de los cánones establecidos y que son aplicables a los clérigos, especialmente a obispos y sacerdotes. Entre ellos destaca la prohibición a los clérigos de "aceptar aquellos cargos públicos, que llevan consigo una participación en el ejercicio de la potestad civil".

Además de que no se les permite "participar activamente en los partidos políticos ni en la dirección de asociaciones sindicales, a no ser que, según el juicio de la autoridad eclesiástica competente, lo exijan la defensa de los derechos de la Iglesia o la promoción del bien común".

Si bien precisó que no se tiene registro de que Onésimo Cepeda haya pedido ni recibido permiso prescrito por las leyes canónicas, explicó que "está sujeto a las leyes mexicanas y corresponde a las instituciones del Estado a dar o no, validez y aprobación a su candidatura".

Asimismo, la Diócesis de Ecatepec dijo respetar la decisión Cepeda Silva, sin embargo, también se deslindó de cualquier vinculación o nexo tanto del obispo como con la coalición Fuerza por México.

"Mons. Onésimo Cepeda Silva no representa la postura oficial de la Iglesia Católica de la Diócesis de Ecatepec", expresó también en un comunicado.