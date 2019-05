Episcopado llama a hacer espacio a la reflexión para recuperar la paz

Ante el estrés generado por la vida moderna es indispensable hacer un espacio para la interiorización y la reflexión, a fin de recuperar la paz, cuya vivencia hoy pareciera "casi imposible", dijo el presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), Rogelio Cabrera López.

En conferencia de prensa, extendió una invitación a buscar la paz, la cual no se puede alcanzar si no se es capaz de hacer un alto para la interiorización y la reflexión.

Advirtió que el estrés es hoy el mayor enemigo a vencer, ya que incluso a nivel escolar, muchos niños y jóvenes se encuentran en situación de tensión por los exámenes y trabajos finales, en tanto que los padres enfrentan estrés por las fiestas de graduación.

Ante esta situación, el también Arzobispo de Monterrey invitó a los jóvenes a no perder la paz, lo que implica saber darle tiempo a cada cosa, como un horario para los estudios o un horario para convivir y descansar.

Además, invitó a los padres a hacer a sus hijos copartícipes de la conciencia sobre la situación económica que se vive en el país y que trae como consecuencia que se tenga que hacer un esfuerzo para no gastar de más.

Esto implica el hacer conciencia de que es probable que las fiestas de fin de curso o las celebraciones no podrán ser muy grandes, ya que la situación económica no lo permite, y no se trata de perder la paz por gastar de más.

Por otra parte, anunció que en agosto y septiembre nombrará a 11 nuevos presbíteros, número que revela que este año será en que menos sacerdotes se ordenarán desde 1990.

Advirtió que lo anterior es el resultado de una reducción en las vocaciones sacerdotales y religiosas, debido a que el mundo vive un cambio cultural en el que incluso los jóvenes ya no quieren comprometerse en el matrimonio.

Cabrera López atribuyó esta situación a los problemas que han generado los hechos de abuso de menores, por lo que llamó a quienes aspiren a ingresar a una vocación religiosa a hacer conciencia sobre la magnitud del compromiso que implica consagrarse a este compromiso.