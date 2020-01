Episcopado Mexicano rechaza medidas policiacas en las escuelas

El presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Rogelio Cabrera López, demandó no tomar acciones policiacas en las escuelas, con la instalación de arcos detectores de metal o la utilización de perros, como estrategia para evitar que alumnos ingresen con armas a los planteles, a raíz del incidente violento ocurrido en el colegio Cervantes de Torreón, Coahuila.

El también arzobispo de Monterrey comentó que no podemos tener una sociedad en pánico, siempre vigilada, siempre acechados por policías y soldados, por eso a fin de evitar actos violentos en las escuelas, quien tiene que garantizar que los niños o adolescentes lleven armas u objetos para causar daño a otros alumnos, son los papás, revisando con respeto junto con ellos sus mochilas.

Mencionó como ejemplo que quienes tienen que viajar en avión, "sentimos muy agresivo que los perros caminen sobre nuestras maletas, si esto nos ocurre en un lugar donde por la seguridad se exige la revisión canina, no puede suceder esto en el caso de los niños y las niñas de las escuelas".

Por ello pidió a las autoridades que busquen otros mecanismos de orden, porque si no desde niños van a vivir en el temor y en una mente siempre policiaca. Reiteró que los padres son quienes deben cuidar lo que llevan sus hijos en la mochila, y los niños deben aceptar que sus padres revisen, para que no haya nudos ciegos.

Cabrera López expresó que la colocación de arcos detectores de metales, solamente se justifica para los viajes en los aviones, o durante los eventos masivos en estadios o centros de convenciones.

Consideró que una medida adecuada sería por ejemplo que los niños no lleven mochila, y que sus útiles los dejen en la escuela, aunque lo consideró difícil, porque tendría que haber lockers en los planteles, y ello implica un costo que ni el gobierno ni los padres de familia estarían en condiciones de cubrir en este momento.

Asimismo, señaló que para evitar actos de violencia en el sistema educativo, debería haber especialistas como psicólogos o terapeutas, pero eso también implica un alto costo para el Estado, pero algo que puede hacerse es que los niños que sufran amenazas o bullying lo notifiquen a sus maestros, para que éstos hablen con los menores que abusan y con sus padres, pero que éstos acepten la corrección para sus hijos, porque de lo contrario esto irá en deterioro del orden y de la educación de los niños.