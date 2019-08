"EPN sabía lo que Rosario R. hacía"

Ciudad de México.- El expresidente Enrique Peña Nieto supo de las contrataciones irregulares que hubo en la Sedesol y la Sedatu cuando Rosario Robles Berlanga estuvo al frente; asimismo, se enteró de las compras irregulares de las plantas de Fertinal y Agronitrogenados en Petróleos Mexicanos (Pemex); sin embargo, el expresidente sólo tomó nota de esto, aseguró Juan Manuel Portal, extitular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

El exauditor afirmó que en una reunión con el exmandatario, en 2017, éste le detalló los múltiples casos de corrupción que se presentaban en su administración, pero, afirmó, no se hizo nada.

Señaló que a pesar de que mantuvo alrededor de cuatro reuniones con Rosario Robles para discutir las irregularidades que la ASF había encontrado en las contrataciones con universidades y entes públicos, ella insistía en que todo estaba bien.

Asegura que le advirtió a Robles que lo que se estaba haciendo en la Sedesol era un delito y que lo dejara de hacer: "Me dijo: ´Ya no lo vamos a hacer´", se va a Sedatu y otra vez".

¿Cuándo y dónde se reunió con el expresidente Enrique Peña Nieto?

- La única reunión formal fue en la oficina del Presidente. Él en ocasiones me preguntaba: "¿Cómo vamos?", [y yo le contestaba] "Regular, Presidente. Tengo varias cosas que me urge comentarle".

¿Qué dijo cuándo le comentó lo de los contratos de Sedesol con Rosario Robles al frente?

- Cuando [ya] fueron tres o cuatro asuntos que le comentaba, me dijo: "A ver, quisiera recapitular". Pidió un lápiz, una pluma, un papel y dijo: "Primero [fue] esto, luego esto", y respondí: "Sí, pero falta", a lo que él contestó: "Es cierto. Bueno, déjemelo. Aquí lo tengo yo".

¿Le dijo de las compras irregulares de Fertinal y Agronitrogenados?

- Sí, fueron mencionados.

¿Él qué hizo?

- Tomó nota [para] saber qué era. Tenía una lista de los temas que traté.

¿El extitular de Sedesol, José Antonio Meade Kuribreña, también debería ser investigado?

- No me toca a mí señalarlo. Él estuvo ahí, él debió conocer los informes que se entregaron, lo que estaba pendiente de solventar; también debió conocer las denuncias que se habían presentado, pero la operación de él ya no me tocó revisarla.