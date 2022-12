Equipo de niños toluqueños pasará otra noche varados en Perú

A-AA+

TOLUCA, Méx., diciembre 13 (EL UNIVERSAL).- Los 22 niños y seis adultos integrantes de la Academia Atlante FC Toluca salieron escoltados esta mañana de la provincia de Virú, región La Libertad, hacia Trujillo, Perú, aunque el objetivo era llegar directamente al aeropuerto, por instrucciones de la embajada, pasarán esta noche en un hotel de Trujillo, para mañana miércoles poder volar a la Ciudad de México.

"Ya es un avance, pero al igual que todos los papás, los esperábamos en cierta fecha, pero desde el día que llegaron iniciaron los disturbios, por fortuna el cuerpo técnico los ha cuidado mucho y tomaron la decisión de moverlos de la capital, para no arriesgarlos, comentó Marcela Pineda, mamá de uno de los jóvenes.

Explicó a EL UNIVERSAL en entrevista que les brinda tranquilidad este movimiento, pues el pueblito en el que se encontraban está bloqueado por manifestantes tras los disturbios que se han generado a raíz de la destitución de Pedro Castillo como presidente del país.

"Hoy pasarán la noche ahí, no he tenido el dato justo si la Embajada es quien va a tramitar el vuelo, ellos supongo están valorando en qué momento volarlos y si será especial, porque en Trujillo y Lima están cancelados los vuelos, así que seguro hacen las gestiones necesarias", afirmó.

La señora dijo que cerca del mediodía iban a desayunar, estarán dentro de un hotel y esperan indicaciones de la Embajada, aunque no llegarán a Lima debido al estado de las carreteras.

Agregó que los gastos han corrido por cuenta de sus hijos, aunque hasta el momento no les han pedido a los padres de familia más dinero, es decir, los vuelos estaban pagados de ida y vuelta, pero a los padres no les han solicitado más dinero para los gastos de alimentación y hospedaje.

"No nos han pasado la nota o factura, nada; el vuelo estaba pagado de ida y vuelta por Aeroméxico, entonces hasta el momento los chicos, o por lo menos mi hijo, él está solventando al igual que otros, entre ellos se están apoyando y también la filial del Atlante Metepec, cubren gastos que no se esperaban. Los papás nos haremos responsables ya que nos indiquen cuánto se debe o nos pondremos a mano", afirmó.

Agregó que a la par de la Secretaria de Relaciones Exteriores, se han puesto en contacto con los padres de familia diversas instancias del gobierno del Estado de México, cómo es la Coordinación de Asuntos Internacionales, a través de su titular, José Pablo Montemayor Camacho además del ayuntamiento de Toluca, con la finalidad de asegurar el contacto y regreso de los menores.

Consiguen subcampeonato y se quedan varados

Los niños forman parte del equipo sub 15 de la Academia Atlante FC Toluca que disputaron un torneo de futbol en Perú se encuentran varados en ese país, pues tras quedar subcampeones, los menores de entre 15 y 16 años, así como seis adultos que los acompañaron, no pudieron salir del país debido a las condiciones que privan.

De acuerdo con Ingrid Estrada, encargada del equipo, los niños acudieron a ese país para representar a México en el Torneo Internacional de Fútbol "Copa Primer Poli Ejido", que se llevó a cabo en el Estadio Carlos A. Olivares, ubicado en la ciudad de Guadalupe, en Perú, tras el partido los subcampeones quedaron varados debido a los disturbios, que iniciaron el mismo día que fue el torneo y al menos cuatro puntos de la carretera Panamericana Norte, a la altura de la provincia de Virú, región La Libertad, se encuentran bloqueados por manifestantes.