Equipo de robótica busca recaudar fondos para asistir a torneo en EU

Los integrantes del equipo de robótica "Nucleólicos" que van a representar a México en el torneo internacional que se llevará a cabo en Virginia, Estados Unidos, en el mes de julio, buscan recabar fondos para solventar sus gastos.

Roberto Hernández Garduño, coach del equipo y docente de la escuela secundaria número 12 Héroes de la Independencia, localizada en Toluca, Estado de México, explicó que desde hace 10 años participan en esta competencia, siete de ellos continuamente lograron el pase a la final y que en esta ocasión van a contender con 74 equipos internacionales.

El equipo necesita ayuda económica para poder asistir al Torneo Mundial First Lego League Open International, Mountain State INTO ORBIT y, aunque los padres de familia realizaron kermés, venta de productos y dulces, entre otras actividades para recaudar fondos, no han logrado juntar los mil 300 dólares que requieren por niño.

"Los gastos no sólo implican el trámite de pasaporte y visa americana, también incluyen avión viaje redondo, hospedaje para cinco días, transporte redondo al Aeropuerto de la Ciudad de México, alimentos, seguro de gastos médicos por seis días, uniformes", explicó el coach.

Por ello, pidieron ayuda a empresarios y a las autoridades locales, de forma que puedan juntar lo necesario y así representar a la capital mexiquense.