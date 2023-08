Errores en libros de texto no son más de 20; "con Chuayffet hubo más"

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 8 (EL UNIVERSAL).- Los errores en los libros de texto gratuitos, como el cambio de fecha de nacimiento del Benemérito de las Américas, Benito Juárez, son áreas de oportunidad, afirmó Marx Arriaga Navarro, director de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en conferencia de prensa.

"Hay un proceso donde se corrigen los materiales, y yo no les diría errores, yo les diría áreas de oportunidad. Sí tiene áreas de oportunidad, como lo han tenido todos los libros de texto", comentó en Palacio Nacional.

Añadió que el culpable de dichos errores es el director general, y no los maestros que colaboraron en la elaboración de los materiales, y tampoco los editores.

"Sí hay áreas de oportunidad, si se encuentran más de 20, ¿quién fue el culpable de todo eso? Fue el director general, no fueron los editores, no fueron los autores, ellos hicieron un gran trabajo", aseveró.

Y acusó que en los libros elaborados durante el sexenio pasado hubo más errores que en los materiales didácticos actuales, en la administración del exsecretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet Chemor, en la primera parte del sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto.

Expuso que la SEP, en ese entonces, tuvo que emitir una fe de erratas por 107 errores en los libro de texto, lo que equivalía a 1.61%.

Añadió que los errores en los libros de texto gratuitos actuales no son más de 20, y que equivalen a 0.09%, y "estamos contando sólo páginas, si contamos palabras, si contamos caracteres, el número se hace todavía más pequeño".

"Tuvieron que despedir a Chuayffet, ¿no? Y que se acabó todos los mercados con su nombre, y todas las unidades habitacionales que tiene en todo el país, desaparecieron, por los errores. No, no pasó eso, no pasó nada, tan sólo fue una fe de erratas, donde están ahí los errores, 107", dijo.