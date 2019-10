Es bueno que AMLO se inspire en Jesús para gobernar, dice arzobispo

MONTERREY, NL.- El arzobispo de esta ciudad, Rogelio Cabrera López, señaló que el cristianismo puede ser fermento para una buena gestión pública, por lo anterior consideró bueno que el presidente Andrés Manuel López Obrador se inspire en Jesús para llevar a cabo sus programas de atención a los más pobres.

En rueda de prensa, el también presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano hizo un llamado a las autoridades para que redoblen los esfuerzos a fin de que no falten medicamentos en los hospitales y clínicas del sector público, y así evitar tensiones en las familias que se preocupan porque sus enfermos, especialmente los que padecen cáncer o VIH, no reciban el tratamiento adecuado.

Comentó que recientemente se han presentado casos de desabasto en algunas clínicas y hospitales públicos, "por lo que pedimos respetuosamente a las autoridades de salud, redoblen los esfuerzos para garantizar las dosis que han sido recetadas a los pacientes ".

Expresó que así se evitarán tensiones en las familias cuando sienten que sus enfermos no podrán continuar con sus tratamientos. "Especialmente hay que cuidar a los enfermos de cáncer y los que padecen VIH", señaló.

Sabemos el gran trabajo que realizan en los centros médicos públicos y privados, por lo que es importante proveer de los recursos necesarios para que se continúe de forma integral con el tratamiento de todo tipo de enfermedades, expuso Cabrera López.

Por otro lado, respecto a la demanda de alcaldes del PAN y PRD, que en días pasados acudieron al Palacio Nacional a exigir más recursos para sus municipios, el presidente de la CEM dijo apoyar su petición. Puntualizó, esta es una oportunidad para que la Federación amplíe los recursos; pero también para que haya un compromiso de los alcaldes de que manejarán bien lo poco que tienen.

Es momento, dijo el arzobispo de Monterrey, de que los alcaldes demuestren que son confiables en la administración de los recursos, porque "están en la mira por el manejo equivocado de los recursos".

En otro orden, respecto a la afirmación del presidente Andrés Manuel López Obrador, de que la prioridad de sus programas para atender a los más pobres, es humano y es también cristianismo, Cabrera López expuso: "yo creo que el cristianismo en su esencia puede ser fermento para una buena gestión pública, para una buena política, si el presidente se inspira en Jesús, pues qué bueno".