"Es como si un jefe del narco hubiera sido vicepresidente", dice AMLO de García Luna y Calderón

"Es como si uno de estos jefes [del narcotráfico] hubiera sido vicepresidente de la República", dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Se refIrió, así, a Genaro García Luna, Secretario de Seguridad Pública federal de Felipe Calderón Hinojosa detenido en Estados Unidos y juzgado allá por beneficiar al Cártel de Sinaloa e incluso por traficar con drogas.

Desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, recordó que hace unos días habló de la existencia de un narco-Estado en el mandato de Calderón Hinojosa "porque en efecto escritores, analistas, intelectuales que simpatizan con nuestro movimiento desde que empezaron estas políticas de querer resolver el problema de la inseguridad mediante el uso de la fuerza, se empezó a hablar" de ese término.

"Esto data de hace 10 años. Desde que estaba el Gobierno de Calderón, desde que se declaró la guerra contra el narcotráfico, se empezó a hablar del narco-Estado y yo no creía eso. No le daba entrada. Pensaba: ´Están volando, es desproporcionado, no es así. Son ineptos, son corruptos, no quieren al pueblo, pero ¿narco-Estado? Esas son palabras mayores'", contó el mandatario.

Sin embargo, reiteró que antier se preguntó "´¿por qué no si el que estaba a cargo de la seguridad al final le servía a una de las bandas?´. Es como si uno de estos jefes hubiera estado de vicepresidente de la República. Porque ese señor que está detenido en Estados Unidos era el dedo chiquito de Felipe Calderón".

"Y resulta que ese señor está acusado de recibir sobornos por estar al servicio de una de las bandas del narcotráfico y empieza uno a recordar cómo ajustician a este señor Beltrán Leyva en Morelos. De cómo le ponen billetes al cuerpo, dólares, todo un montaje. Entonces qué es eso. No es un asunto normal", agregó.

López Obrador también hizo mención a la relación con Estados Unidos para la entrada de armas al país con el operativo "Rápido y Furioso". "Es un acuerdo secreto, violando nuestra soberanía, pero además con esas armas se asesina a mexicanos e incluso a extranjeros", añadió.

En su conferencia de prensa matutina, cuestionó cómo fue que un Secretario de Seguridad Pública o un policía llegó a tener departamentos en el extranjero, específicamente en Miami. "¿Por qué ese estilo de vida? Una gran descomposición. Entonces vamos a que la gente conozca todo esto para que no vuelva a repetirse nunca más", afirmó.

Este martes, el Presidente respondió a Felipe Calderón Hinojosa y dijo que el exmandatario debería hablar lo que sabe sobre Genaro García Luna, Secretario de Seguridad Pública federal en su sexenio. También consideró que el político de derecha está enojado con él porque ayer le dijo que su Gobierno había derivado en un "narco-Estado".

"Ayer se enojó el expresidente Calderón conmigo. ¿Yo qué culpa tengo? Si no es conmigo, es con el Juez de Estados Unidos. García Luna fue su Secretario de Seguridad Pública. Y todos los que están siendo señalados ahora, Palomino, Pequeño, hasta los premiaba", afirmó.

El lunes pasado, Calderón Hinojosa, señaló que fue quien más criminales ha extraditado a los Estados Unidos, y que podrán criticarlo por todo, pero no de saludar a la madre de "El Chapo" Guzmán o liberar delincuentes.

En entrevista para Radio Fórmula, el expanista sostuvo que su sexenio se caracterizó por detener a 25 de los 34 criminales más buscados de la justicia en ese entonces, a pesar de que la ciudadanía podría estar en acuerdo o en desacuerdo con su estrategia.

"Me podrán criticar muchas cosas, habrá quien incluso esté de acuerdo en desacuerdo con esa actitud y estrategia, pero yo no soy el Presidente que anda saludando a la mamá de ´El Chapo´", expresó.

"No liberé a ningún criminal en ninguna circunstancia, ni a los hijos de ´El Chapo´ ni a los sobrinos. Soy el Presidente del Gobierno que más criminales ha extraditado a ante la justicia de Estados Unidos, el que más ha capturado a los más buscados de la justicia, 25 de 34", añadió.

Ante dicha situación, López Obrador aseguró que volvería a saludar a la madre del narcotraficante si se la volviera a encontrar, tal como lo hizo el pasado 29 de marzo. Ese día sostuvo un breve encuentro con Consuelo Loera en su visita a Badiraguato. El acercamiento fue grabado y compartido en redes sociales.

"Que saludé yo a la mamá de Guzmán Loera. La volvería a saludar si me la encuentro. Ahora ya no de mano porque no puedo. Pero cómo no voy a saludar a una anciana. Que se liberó al hijo de Guzmán Loera. Pues sí. Yo tomé la decisión porque no quise que perdieran la vida cientos de personas. Eso lo asumo. Pero que él nos diga todo lo que sabe sobre García Luna porque fue su Secretario de Seguridad Pública", pidió.

Durante su conferencia, el mandatario recordó que "al señor García Luna se le acusa en Estados Unidos de estar recibiendo ´mordidas´, dinero, para darle protección al grupo o al cártel de Guzmán Loera. Él los protegía y a cambio de esa protección le daban dinero. Entonces se le acusa de que desde el Gobierno se perseguían a otras bandas mientras se protegía a la de Guzmán Loera".

"También en ese entonces se permitió que en secreto se introdujeran armas de Estados Unidos a México porque supuestamente así, con esas armas marcadas, se iba a saber quiénes iban a usar esas armas y así se les iba a detener. Imagínense, hacer eso a espaldas del pueblo, sin que se supiera, en la clandestinidad. Acuerdo del Gobierno de Estados Unidos con el Gobierno de México. Resulta que entraron las armas y así como García Luna, todo el Gobierno estaba infiltrado. Por eso se habla de un narco-Estado", reiteró.

Frente a los medios de comunicación, el Jefe del Ejecutivo federal subrayó que antes "gobernaba el narco", pues "la autoridad estaba al servicio del narco. Entonces era algo muy grave. Esto no ha pasado en ningún lugar del mundo en los últimos tiempos y sin embargo, aquí todavía hay defensores de estas personas".