Es dañino escuchar a Ciro, Loret y Sarmiento: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 14 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzó contra los periodistas Sergio Sarmiento, Carlos Loret de Mola y Ciro Gómez Leyva al decir que "si los escucha uno mucho, hasta le puede salir a uno un tumor en el cerebro".

Al criticar a los conservadores y defender proyectos como el Tren Maya, la Refinería de Dos Bocas y los avances de la vacuna Patria en su conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional, López Obrador se lanzó contra los periodistas.

"Es gente muy deshonesta, hay que seguir, hay que seguir informando, no dejarles libre el terreno, imagínense si nada más escucha uno a Ciro o a Loret de Mola o a Sarmiento. ¡No pues, además es hasta dañino para la salud; o sea, si los escucha uno mucho, hasta le puede salir a uno un tumor en el cerebro!", expresó López Obrador.

López Obrador señaló que los opositores están enojados por lo que se está haciendo en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), a cargo de María Elena Álvarez-Buylla.

"Es un poco lo de la refinería o lo del aeropuerto; ‘ahí espantan, ahí no llega nadie’. Pues ahí va el aeropuerto (AIFA) creciendo, es un gran aeropuerto, ya tiene ocho mil pasajeros. Visitan el aeropuerto 10, 12 mil personas diarias y va a ir creciendo y ahí está, y es un buen aeropuerto y no se va a hundir como se iba a hundir el del Lago de Texcoco", expresó el Presidente.