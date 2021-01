"Es difícil respirar": los trabajadores del Metro subieron al techo para huir del fuego

CIUDAD DE MÉXICO (SinEmbargo).- Minutos después de que iniciara el incendio en la subestación eléctrica del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, trabajadores treparon a estructuras metálicas para alejarse del fuego y el humo.

El fuego comenzó a propagarse a las 05:48 horas al interior de la subestación eléctrica del STC en la calle de Delicias, Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. Al menos 29 empleados terminaron atrapados en las instalaciones.

"Nos encontramos atrapados en el sexto piso. Encontramos este lugar aquí, el humo casi no llega. Los que quedaron en la azotea no quisieron venir. Hay alguien ahí en la esquina. Se oyen vidrios que están tronando. No sé si son los vidrios. Están tronando todos los vidrios ya. Esperemos que pronto se acabe esto porque está bien cabrón. Con que no cambie la dirección del viento, si no, ya nos chingamos aquí. Estoy bien amachinado". Son las palabras de uno de los trabajadores. Él trasmitió en redes sociales lo que ocurría.

"Continuamos atrapados en la azotea. Es difícil respirar. Estamos en la azotea. Está el humo a todo lo que da. Es difícil respirar. Los ojos nos están llorando a todos. No sabemos lo que está pasando. Empezó la alarma contra fuego. Esperemos que vengan los de rescate pronto", dijo.

Para ese momento helicópteros ya sobrevolaban la zona en la colonia Centro de la capital mexicana. Las sirenas de los camiones de bomberos de escucharon a lo lejos. Autoridades de todos los niveles, incluida la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se aproximaron al lugar.

Autoridades de la Ciudad de México confirmaron que una mujer cayó al vacío desde el quinto nivel de la estación. Perdió la vida.

Cerca de las 7:00 horas, autoridades informaron que las líneas 1, 3, 4, 5 y 6 del STC Metro se encontraban sin servicio, como consecuencia del incendio. Se activaron entonces apoyos de camiones de la RTP para el traslado de los usuarios. Fotografías muestran a usuarios siendo trasladados en otros vehículos oficiales.

A las 9:00 horas se confirmó que los trabajadores del Metro de la Ciudad de México habían sido trasladados a hospitales por intoxicación de humo.

"Está, al momento, controlado al 100 por ciento el incendio. Lamentablemente falleció una compañera policía, parece que se resbaló y cayó, ya están siendo atendidos los familiares; fueron trasladados los intoxicados a distintos hospitales en la ciudad", dijo Claudia Sheinbaum Pardo.

Ya se inició un peritaje técnico que estará a cargo de la aseguradora del STC Metro y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para indagar las causas del incendio.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) se encuentra apoyando al STC Metro en la evaluación técnica para el restablecimiento de los servicios de las seis Líneas y será informado posteriormente a la ciudadanía. La operación en las Líneas 7, 8, 9, 12, A y B del Metro se mantiene con normalidad.