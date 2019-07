¿Es elegible Felipe Calderón en 2021?

El expresidente Felipe Calderón Hinojosa dejó abierta posibilidad de postularse como candidato a diputado federal, en las elecciones de 2021, en que se renovará la Cámara Baja. Los requisitos constitucionales para que un ciudadano sea candidato a diputado federal, como para senador, señalados en los artículos 55 y 58, de ningún modo prohíben que quien haya ocupado el cargo de Presidente de la República participe en comicios para otros cargos.

Felipe Calderón Hinojosa, quien promueve la formación de la organización política México Libre, en entrevista radiofónica aseguró que "vamos a estar en la boleta, en julio de 2021".

El periodista Ciro Gómez Leyva preguntó al ex mandatario, quien concluyó su mandato hace siete años: "¿Vas a estar en las boletas, no vas a ser candidato a diputado?"

Calderón Hinojosa contestó: "No sé. La verdad no sé, dependiendo".

El sistema político mexicano, que tiene en sus principios la no reelección del jefe del Ejecutivo federal, en el siglo 20, tuvo la regla no escrita de que quien fue Presidente de la República se retiraba a la vida privada.

En los tiempos en que el PRI formó la idea de la Familia Revolucionaria, los ex presidentes fueron designados en cargos por el Presidente en turno y así ocurrió con Lázaro Cárdenas del Río, Miguel Alemán y Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz.

La usanza era el silencio, las actividades privadas, el retiro político, incluso del partido político, el PRI, que los postuló. Se consideraba que un presidente había alcanzado "el más alto honor", suficiente para no participar en contiendas para legislador o gobernador.

Las alternancias registradas en las dos últimas décadas rompieron con esos ritos del priismo, y los expresidentes panistas, Vicente Fox y Felipe Calderón, han sido participantes activos en el foro público de debates y polémicas que se ha intensificado por las redes sociales.

Felipe Calderón, quien renunció al PAN, junto con su esposa, Margarita Zavala, tienen el proyecto de fundar la organización México Libre, con atribuciones de partido político.

Dijo al periodista Gómez Leyva que fundada su agrupación, esta se dará a la tarea de buscar a los mejores mujeres y hombres y entrar a la Cámara de Diputados, con una representación, como la que tuvo Morena en 2015, de 8.8%, e incluso superior.