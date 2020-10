Es guerra sucia en mi contra, dice Muñoz Ledo ante señalamientos por acoso

El expresidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, aseguró que son injurias y lo están difamando a base de guerra sucia, pegando abajo y con millones y millones de pesos.

"Estamos frente a agresiones físicas, hoy la diputada Ángeles Huerta del grupo, es decir, la número 2 de Mario entró a la Cámara con folletos y panfletos y me acusó de infamias, de cuestiones personales, de mi vida interna, una guerra sucia, que no se había dado en la historia política del país, no tienen decoro, no tienen honestidad económica, no tienen escrúpulos, no tienen más que la búsqueda del poder y quieren ser presidente del partido, yo no voy a injuriar, mis injurias serán recursos legales", respondió Porfirio Muñoz Ledo.

Cabe recordar que este miércoles, diputadas cercanas a Mario Delgado, anunciaron que presentarán una queja ante la Comisión de Honor y Justicia de su instituto político por los señalamientos que hicieron el lunes pasado en la sede del partido diversas mujeres por abuso y acoso sexual.

En un pronunciamiento, que hicieron en la Cámara de Diputados, las diputadas federales llamaron a las mujeres que dieron su testimonio a acudir ante las autoridades pertinentes a presentar las denuncias correspondientes y anunciaron que las acompañarán.

Además, Muñoz Ledo insistió en que en esta contienda no están empatados y condicionó a ir a una tercera encuesta, siempre y cuando haya reglas claras y conocer cuánto se ha gastado su oponente Mario Delgado.

"No estamos empatados y habrá una tercera encuesta, yo aceptó concurrir con reglas claras, después de que me pusieron tres penaltis y después de todos los falsos, yo le pido a la Federación saber con qué reglas voy a jugar, yo juego con dos reglas: ¿Cuánto se ha gastado? por coyotes ya estoy muy desilusionado de Lorenzo Córdova, era un joven prometedor y va a terminar peor que Carlos Ugalde", dijo Muñoz Ledo.

Rechazó que vaya a ser opositor al presidente López Obrador, pues quiere ser presidente de Morena para apoyarlo, pues no tiene ninguna ambición política y dijo que él es compañero de lucha, y el equipo de Mario Delgado son unos lacayos.

Rechazó que el pasado lunes en la sede de Morena hubiera querido proclamarse dirigente del partido, y precisó que más bien iba a brindar el discurso de la victoria frente a muchos de sus seguidores, pues es lo que el propio Andrés Manuel López Obrador lo hacía cuando le hacía un fraude: iba al Zócalo e incluso le ponían la Banda Presidencial.