Es necesario superar discusión de "chairos y fifís" en México: Santiago Nieto

En México no puede seguir la polarización ni mantenerse discusiones por "chairos y fifís", se necesitan fortalecer las coincidencias y trabajar por ellas, dijo el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo.

El funcionario dijo que la UIF no persigue empresarios sino que busca tener la información para armar los casos contra las personas que cometen ilícitos. "Un país donde todo se polariza, todo nos divide, en donde ha habido una discusión pública negativa, desde mi punto de vista, discusiones entre chairos y fifís. Necesitamos superar esa discusión", agregó.

Durante la firma de convenio de colaboración con la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Nieto Castillo pidió a los empresarios denunciar a las empresas fachada que conozcan porque éstas hacen un daño al país, pues son competencia desleal, "cada acto de corrupción significa una pérdida de la posición económica de las empresas afectando trabajadores y la carga impositiva".

Por ello les pidió a los empresarios proporcionar información sobre este tipo de empresas fraudulentas para "generar casos contra quienes realmente comenten el delitos (...), la UIF no está persiguiendo a empresarios sino busca tener la información y poder generar casos contra las personas que realmente están afectando" al erario.

El funcionario expuso que la UIF busca "convertirse en un mecanismo para poder apoyar a los sectores y bajo ninguna circunstancia como un obstáculo, como una institución que se piense que va a perseguir al empresariado". Y dijo que el gobierno trabaja por combatir la corrupción, la piratería, la subvaluación, y todo aquello que afecta no solamente al gobierno federal, sino también a la economía y al sector privado.

Por su parte, el presidente de la Concamin, Francisco Cervantes, dijo que coinciden en que es necesario combatir el robo de combustible y la corrupción, así como las empresas fachada y factureras.

"Si alguien está a favor del Estado de derecho, y le afecta lo que daña el sano desarrollo de la economía, es a la industria. De la industria, dependemos más de 8 millones y medio de trabajadores formales y nuestras familias, agrupadas en pequeñas, medianas y grandes empresas".

Finalmente, agregó que el combate a la ilegalidad es tarea y responsabilidad de todos, por lo que se deben tener acciones en contra de la competencia desleal, como son los delitos de subvaluación, contrabando, robo de mercancías, piratería, entre otros ilícitos.