"Es normal, están en campaña", dice AMLO sobre críticas de candidatos del Frente

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró como normales las expresiones en su contra durante el primer foro de los finalistas del Frente Amplio por México (PRI, PAN; PRD), pero dijo que no abundaría porque lo pueden sancionar.



"Pero no voy a hablar, es normal, están en campaña, ahora hay hasta divisiones en el bloque conservador y para que me meto, no vaya a ser que los jueces (lo sancionen)".

Sobre las declaraciones de Enrique de la Madrid, quien dijo que ante el virus de la Cuarta Transformación debe aplicarse la vacuna del Frente, el mandatario expresó:

"Nada nada, él no tiene nada que ver con lo que hizo su papá (el expresidente Miguel de la Madrid), pero él sí hizo cosas que yo considero inapropiadas y diría hasta inmorales".