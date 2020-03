Es peor el aborto que la violencia contra las mujeres: cardenal

El cardenal y arzobispo de la Arquidiócesis de Guadalajara, Jalisco, Juan Sandoval Íñiguez, consideró que el aborto es peor que la violencia que se ejerce en contra de las mujeres.

A través de un video que se dio a conocer en las redes sociales, dijo que, en un país como México donde diariamente son asesinadas 10 mujeres por el sólo hecho de ser mujeres, es peor abortar que maltratar y violentar a las mujeres.

"Promover, ganando espacios y fuerza política que se legisle a favor del aborto. El aborto es un crimen mucho más grande y terrible que el de las mujeres maltratadas. Son más los que mueren en el seno de su madre que las mujeres maltratadas. Es más cruel porque se trata de los inocentes en el lugar más sagrado, ahí son privados cruelmente por su misma madre".

Pidió decir "no" al paro del 9 de marzo, a través del cual miles de mujeres mexicanas buscarán visibilizar su importancia en la vida social y protestar contra la violencia y los feminicidios.

"Hay que decir ´no´ al día 9 de marzo, a esa propuesta de manos caídas de todas las mujeres en protesta por el maltrato que reciben las mujeres. Hay que decir 'no'", dijo.

En su argumentación, el arzobispo señala que no sólo las mujeres son maltratadas puesto que 88% de los asesinatos que ocurren en el país son de varones, y "quedan solamente 12% de asesinatos de mujeres", dijo.

Lo que no mencionó es que tanto en los asesinatos de varones como de mujeres, en más de 80% de los casos, los perpetradores son hombres de acuerdo con estadísticas oficiales.

En las razones que expone en un video de 2 minutos con 18 segundos que se ha multiplicado a través de Facebook y Twitter, señala que la razón principal de la jornada del día 9 "y las que preceden de desorden" son mujeres que están a favor de la despenalización del aborto.

Sin dar a conocer o precisar quiénes son los que lo harían, acusó que el movimiento feminista que promueve el paro "está pagado desde fuera", y que sólo se busca enfrentar a los hombres y a las mujeres, "que se odien y se aborrezcan, eso va en contra de la naturaleza misma, del plan de Dios".