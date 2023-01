Es preferible tener tasas altas e inflación baja: AMLO

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 23 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la preocupación y ocupación principal de su gobierno es que no aumente la inflación y señaló que a veces se tienen que optar entre inconvenientes, por lo que es preferible tener tasas altas e inflación baja.

En su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, López Obrador afirmó que su gobierno es respetuoso de las decisiones que toma el Banco de México (Banxico) y aseguró que la economía mexicana "está bien en general".

"Somos respetuosos de la autonomía del Banco de México y ellos han sabido actuar bien, y creo que lo van a seguir haciendo. Se guían por las decisiones que se toman en Estados Unidos, eso es evidente.

"Entonces hay que esperar si van a aumentar allá las tasas o no, y sí, lo ideal es que haya un equilibrio entre control de inflación y crecimiento, que el Banco de México no solo se dedique a controlar la inflación, sino que también se promueva el crecimiento.

"Pero si se cumple con ese primer propósito de control de inflación es bueno porque la inflación daña mucho. Nosotros podemos resolver lo de tasas altas si tenemos baja inflación; o sea, si tenemos que optar entre inconvenientes, decimos ´baja inflación´, y así es muchas veces. ´¿Qué quieres? ¿Tasas altas con inflación alta?´. Pues queremos inflación baja porque yo creo que es el impuesto más oneroso que hay y eso es carestía, podemos estar aumentando el salario y hay pérdida del poder adquisitivo, se debilita la capacidad de compra, es la alimentación en lo básico", dijo.

El presidente López Obrador señaló que el impuesto a las exportaciones de maíz blanco harinero es con el objetivo de detener la inflación, además que la medida estará vigente hasta junio.

"Es una medida que se está tomando de carácter transitorio, porque tenemos que detener la inflación y que queremos que solo se utilice maíz blanco para el consumo humano, que no se utilice maíz transgénico, que el maíz amarillo se utilice como forraje. Entonces tenemos que garantizar que haya maíz blanco, somos autosuficientes en maíz blanco y por eso no queremos que se exporte", agregó.