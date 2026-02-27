Es un asunto de principios, señala presidenta de Morena

Ciudad de México.- Luisa María Alcalde, presidenta de Morena, confía en que los aliados de los partidos Verde y del Trabajo acompañarán la propuesta de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en cuanto vean el documento final, que se presentará el próximo lunes ante el Congreso.

En entrevista con El Universal, admite que Morena no tiene un plan de acción si es que el PT y el PVEM deciden no acompañar la propuesta, que hasta el momento los mantiene con "indecisiones", porque parece difícil de implementar e inviable de organizar, además, merma la representación proporcional.

"Yo no adelantaría nada, vamos a esperar a que se presente la iniciativa y vamos a esperar también que haya un acompañamiento de parte de los partidos aliados una vez que conozcan que la iniciativa no debilita a ningún partido, incluyéndolos a ellos, no los debilita", resaltó Alcalde.

"Al contrario, se van a legitimar más si aprueban una reforma que contiene una exigencia del pueblo, porque no es una propuesta aislada que a la Presidenta se le ocurrió en un cuarto sola. Hizo muchas consultas y no sólo eso, tiene tiempo que la gente no está de acuerdo con cómo se elige a los plurinominales, hay una exigencia de que se reduzca el presupuesto a los partidos políticos".

¿Tiene un plan por si se niegan?

—No. Es que yo no voy a decir "por si se niegan, esto". No, vamos a esperar. Nosotros confiamos en que acompañen la reforma y hay que esperar. El lunes se presenta en la Cámara de Diputados, va a iniciar la discusión y nosotros esperamos que haya un acompañamiento, porque la propuesta es un asunto de principios.