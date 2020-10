Es un cuerpo de Protección Civil, dice Sheinbaum sobre "granaderos" en el Senado

Luego de que un grupo de personas que están contra la eliminación de los fideicomisos denunció la participación de "granaderos" de la Ciudad de México, durante una manifestación en el Senado de la República, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que ese grupo fue eliminado y solo se hizo un acompañamiento.

"A ver, el cuerpo de granaderos llevaba muchas otras cosas que hoy no lleva. (Ahora) es más bien un cuerpo de protección civil que, evidentemente, trabaja frente a demostraciones como las que hemos visto en donde se utilizan objetos peligrosos y que a partir del protocolo que hemos publicado, actúa", dijo.

Explicó que este lunes no se trató de mover a los manifestantes, sino que recibieron una carta formal del Senado de la República para poder ayudarlos en algunas medidas.

"Como ustedes saben, es la Policía de la Ciudad quien resguarda las instituciones federales en la Ciudad de México. Somos capital de la República y tenemos una serie de obligaciones, pero evidentemente nunca vamos a caer en ninguna provocación, no va a haber actos expresivos y vamos a buscar en todo caso, resguardar las instituciones federales", comentó.

Blindan sede alterna

Legisladores del Senado de la República alistan los trabajos para continuar el análisis del dictamen para la extinción de 109 fideicomisos en el Palacio de Xicoténcatl, sitio que luce blindado por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX.

A las 3 y luego a las 4 de la tarde se llevarán a cabo reuniones de la comisión de Estudios Legislativos Segunda; y posteriormente se reunirán los integrantes de la Mesa Directiva del Senado.

Ambos encuentros se celebrarán en la antigua sede del Senado, en el Palacio de Xicoténcatl.