"Es un zángano, flojo y mantenido", dice Adán Augusto López sobre Fox

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 6 (EL UNIVERSAL). - Adán Augusto López Hernández advirtió a Vicente Fox que se tendrá que "aguantar" porque la pensión de Adultos Mayores y demás programas sociales se garantizarán en el próximo gobierno

Luego de referirse a él como "la chachalaca grandota de Guanajuato" y calificarlo como "un zángano, flojo y mantenido", este domingo en Zumpango, Estado de México, el aspirante presidencial de Morena recodó que el expresidente pidió a la senadora del PAN, Xóchitl Gálvez, que quiere que regrese la pensión para expresidente y que desaparezcan los programas sociales, incluida la pensión para los adultos mayores.

"Hay otro, pues creo que es hasta vecino de por acá, a ver si lo identifican, una chachalaca grandota de Guanajuato. Sí, Vicente Fox. Anda diciendo, que bueno que lo dejó por escrito, porque así no se va a poder desdecir de lo que dijo. Le dijo a su candidata que quiere que regrese la pensión para los expresidentes de la República y que desaparezcan los programas sociales, incluida la pensión para los adultos "porque los que reciben son unos...", señaló en su asamblea informativa.

"Yo no lo voy a repetir, porque yo no me atrevo a faltarle al respeto a ustedes. Ustedes son un pueblo noble, trabajador, dedicado, entregado y comprometido. El zángano, el flojo, el mantenido es él, Vicente Fox".

A los casi 3 mil personas reunidas, el ex secretario de Gobernación preguntó: "A ver, yo les pregunto ¿están de acuerdo en que regrese la pensión a los expresidentes de la República? No.

"A ver, segunda pregunta ¿ustedes están de acuerdo en que continúe la pensión universal para los adultos mayores? Sí. No se escucha. Sí.

"Pues, ahí está. Ustedes mandan. Así que Fox se va a tener que aguantar. Ya no va a tener para su cocol. El pueblo manda, ustedes deciden. La pensión universal para los adultos mayores se queda", dijo.